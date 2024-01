Talibanii au publicat imagini cu membrii echipajului care au scăpat cu viață după prăbușirea unui avion rusesc, în Afganistan. Pasagerii, doi milionari ruși, au murit

Luni, Zabihullah Mujahid, purtătorul de cuvânt al talibanilor, a distribuit videoclipuri pe X (fostul Twitter) care îi arată pe cei patru membri ai echipajului salvați. El a confirmat că au primit primul ajutor și au fost transferați din Badakhshan la Kabul, menționând că sunt sănătoși.

Autoritățile locale din Badakhshan au declarat că trupurile celor două persoane decedate vor fi recuperate de la locul accidentului. Ministerul Transporturilor și Aviației Civile al talibanilor, într-o declarație postată online, a dezvăluit că avionul era căzut în districtul Kuf Ab, lângă muntele Aruz Koh.

Abdul Wahid Rayan, un purtător de cuvânt al Ministerului Informației și Culturii taliban, a atribuit accidentul unei „probleme la motor”, fără a oferi mai multe detalii. La Moscova, autoritățile rusești ale aviației civile au dezvăluit că un Dassault Falcon 10 din 1978, cu patru membri ai echipajului și doi pasageri la bord, a dispărut de pe radar.

Avionul, care opera ca zbor de ambulanță charter, se afla pe drum de la Gaya, India, către Tașkent, Uzbekistan, și apoi spre Aeroportul Internațional Jukovski, din Moscova. Oficialii ruși au identificat aeronava ca aparținând Athletic Group LLC și unei persoane private.

Avionul transporta dinspre Thialanda spre Rusia un cuplul de milionari ruși din Volgodonsk, Anna și Anatoli Evsiukov, care aveau 64, respectiv 65 de ani. The Sun scrie că cei doi s-au îmbolnăvit grav în vacanța din Thailanda și se întorceau în Rusia pentru tratament.

Piloții Dmitri Beliakov și Arkadi Grachev, precum și medicul Pavel Popov, nu au suferit răni grave. Presa din Afganistan a făcut publice imagini cu cei patru supraviețuitori. Deși în imagini nu apare al doilea medic, Igor Sivorotkin, starea lui este bună, susțin sursele media afgane.

