Accident mortal, la Corabia. Un tânăr de 18 ani şi-a pierdut viaţa

Accident cumplit azi-noapte, în jurul orei 03.00, la Corabia, pe DN 54.

O tânără de 18 ani, aflată la volanul unui autoturism Skoda, a pierdut controlul volanului şi a intrat într-un stâlp de pe marginea dumului.

În urma impactului teribil, un băiat de 18 ani a murit, în timp ce șoferița și alte trei fete au fost rănite grav, relatează Gazeta Nouă.

Șoferița și alte trei fete au ajuns la spital

Potrivit IPJ Olt, din primele verificări, polițiștii au stabilit faptul că mașina condusă de către o tânără de 18 ani, din comuna Izbiceni, din cauze ce urmează a fi stabilite în cursul cercetărilor, ar fi intrat în coliziune cu un stâlp de pe marginea părții carosabile.

În urma evenimentului rutier, conducătoarea auto și trei pasageri au necesitat îngrijiri medicale, fiind transportați la o unitate spitalicească, iar un alt pasager a decedat.

Tănăra care se afla la volan a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii fac cercetări pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere corporală din culpă și vătămare corporală din culpă.

