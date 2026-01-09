Disperare după o noapte la păcănele: a pierdut 3.000 de euro și a cerut ajutor la 112

Un episod dramatic legat de dependența de jocuri de noroc a avut loc în provincia Verbano-Cusio-Ossola (VCO), din nordul Italiei, unde un tânăr a cerut ajutor la numărul de urgență 112 după ce a pierdut aproximativ 3.000 de euro la păcănele.

Potrivit autorităților, tânărul, rezident în zona Verbano, a petrecut mai multe ore la aparate, iar la finalul serii, realizând suma importantă pierdută și copleșit de teama de a se întoarce acasă și de a le spune părinților ce s-a întâmplat, acesta a apelat numărul unic de urgență 112 și a cerut ajutor.

Tânărul a recunoscut că este dependent de jocurile de noroc

Apelul a fost direcționat către centrala operativă a carabinierilor din Verbania, iar în discuția cu operatorul, tânărul a recunoscut că suferă de ludopatie și că nu mai reușește să își controleze dependența de jocurile de noroc. În timpul convorbirii, a lăsat să se înțeleagă că ar putea recurge la gesturi de auto-vătămare.

Operatorul de la 112 a reușit să îl calmeze, menținând contactul cu acesta și convingându-l să se deplaseze pe jos către cea mai apropiată stație de carabinieri. Între timp, scrie novaratoday.it, militarii aflați în serviciu au fost alertați și pregătiți să intervină.

Ajuns la poarta secției, tânărul a fost primit de carabinieri, care l-au ascultat, l-au liniștit și i-au oferit sprijin. Ulterior, agenții l-au contactat pe tatăl băiatului, care a ajuns la scurt timp la fața locului.

Conștient de problemele fiului său, bărbatul l-a îmbrățișat și i-a oferit sprijin, mulțumind carabinierilor pentru profesionalismul și empatia de care au dat dovadă. Tatăl și fiul s-au întors apoi împreună acasă, punând capăt unei seri care ar fi putut avea consecințe mult mai grave.

La sfârșitul anului trecut, un camionagiu din Botoșani a pierdut 870.000 de lei (aproape 172.000 de euro) la păcănele în doar cinci zile. Banii proveneau din munca în străinătate, unde lucrase ca șofer de TIR. Nemulțumit, bărbatul a depus plângere la poliție, susținând că aparatele au fost trucate.

