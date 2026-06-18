Român dispărut în Italia de două săptămâni

Cazul dispariției lui Catalin Drăguț, un român în vârstă de 37 de ani din localitatea Perosa Argentina, provincia Torino, care este de negăsit din 4 iunie 2026, a fost analizat în cadrul emisiunii „Chi l’ha visto?”, difuzată de postul italian Rai 3.

În timpul ediției prezentate de Federica Sciarelli, au fost dezvăluite noi detalii referitoare la momentele care au precedat dispariția bărbatului.

Potrivit informațiilor prezentate în emisiune, mama lui Catalin Drăguț și-a dat seama că fiul său plecase de acasă în timpul nopții după ce a găsit ușa locuinței deschisă.

Cu puțin timp înainte de a ieși din casă, femeia l-ar fi auzit răspunzând la un apel telefonic. Conform relatării acesteia, ultimele cuvinte pe care le-a auzit rostite de fiul său au fost: „Atunci vin”, adresate persoanei aflate la celălalt capăt al firului. Identitatea interlocutorului și circumstanțele apelului reprezintă acum elemente de interes pentru anchetatori, relatează Torino Today.

Toate detaliile apărute în urma mărturiei mamei sunt analizate de carabinierii companiei din Pinerolo, care coordonează investigațiile privind dispariția românului. În paralel, în căutările desfășurate este implicat și Comitetul Științific pentru Căutarea Persoanelor Dispărute, care colaborează la colectarea informațiilor și a eventualelor semnalări care ar putea contribui la găsirea bărbatului.

Semnalmentele lui Catalin Drăguț

Catalin Drăguț are 37 de ani, aproximativ 1,78 metri înălțime și circa 70 de kilograme. Are ochii închiși la culoare, părul ras și poartă barbă și mustață îngrijite.

La momentul dispariției era îmbrăcat cu un tricou negru cu mânecă scurtă, pantaloni scurți negri și o pereche de papuci marca Roberto Cavalli.

Autoritățile cer sprijinul populației

Ancheta și verificările continuă, în timp ce îngrijorarea familiei și a apropiaților crește de la o zi la alta.

Autoritățile italiene subliniază că timpul este esențial în astfel de situații și îi îndeamnă pe cei care l-au văzut pe Catalin Drăguț în ultimele zile sau dețin informații utile despre el să contacteze de urgență forțele de ordine prin intermediul numărului unic de urgență 112.

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