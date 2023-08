În urma impactului, tânăra s-a rănit și a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

„Din primele cercetări efectuate de polițiști a reieșit faptul că, în timp ce o tânără în vârstă de 21 de ani, din Români, s-ar fi deplasat pe o trotinetă electrică, pe strada Schitului, pe un sector de drum în pantă, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, s-ar fi dezechilibrat și ar fi căzut pe partea carosabilă, rezultând autoaccidentarea acesteia”, a transmis IPJ Neamț.

În cauză, polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

De ce se întocmește dosar penal în acest caz?

Codul rutier stabileşte şi obligaţiile legale ale fiecărei persoane în cazul producerii unui accident auto.

Astfel, accidentul de circulaţie este evenimentul care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:

• s-a produs pe un drum deschis circulaţiei publice ori şi-a avut originea într-un asemenea loc;

• a avut ca urmare decesul, rănirea uneia sau a mai multor persoane ori avarierea a cel puţin unui vehicul sau alte pagube materiale;

• în eveniment a fost implicat cel puţin un vehicul în mişcare.

Prin urmare, un eveniment rutier ce are loc pe un drum public cu un vehicul, precum bicicletă, atelaj hipo, trotinetă etc. în urma căruia a rezultat vătămarea coporală a unei persoane, îndeplinește condițiile unui accident auto, polițiștii întocmind un dosar penal IN REM (cu privire la faptă).

Astfel, orice caz al unei persoane care se prezintă la o unitate medicală și declară că a fost implicată într-un eveniment rutier, face obiectul informării polițiștilor, care întocmesc un dosar penal și efectuează verificări.

