„Nu știu ce să fac. Sunt complet blocată”

Incidentul a avut loc în jurul orei 13:40, când tânăra pleca la serviciu cu mașina firmei. Deși ninsoarea părea minoră, rampa nu fusese curățată, iar roțile au început să patineze imediat. În videoclipul devenit viral, femeia, vizibil speriată și în lacrimi, explică situația:

„Nu știu ce să fac. Sunt blocată la ieșirea din parcarea subterană de 20 de minute, pentru că ninge atât de tare încât nu pot ieși. Mi-e teamă că o să derapez. Trebuie să ajung la muncă în jumătate de oră”, spune ea în filmare. De teamă să nu alunece înapoi, tânăra a tras frâna de mână și a rămas pe loc, fără să mai poată înainta sau da cu spatele.

Cine este femeia din videoclip

Potrivit publicației germane BILD, tânăra se numește Celina T., are 22 de ani și lucrează ca asistentă medicală pentru un serviciu de îngrijire la domiciliu. Are permis de conducere de cinci ani și conduce zilnic pentru serviciu, însă recunoaște că are puțină experiență cu șofatul pe zăpadă.

„Ultima dată când a fost zăpadă serioasă a fost în 2021. Ieșirea din parcare nu fusese curățată deloc”, a declarat ea pentru BILD.

Internetul a explodat

Clipul a strâns aproximativ 1,9 milioane de vizualizări pe TikTok și a fost distribuit masiv pe Facebook, WhatsApp și Telegram. Mulți comentatori au ironizat situația, punând la îndoială abilitățile ei de șofer. Alții au sugerat că ar fi vorba de o scenetă sau de o glumă.

Publicația Blick, parte a Grupului Ringier, notează însă că situația a fost reală, iar reacția femeii a fost una de panică autentică.

Salvarea a venit cu o suflantă de frunze

După aproape 40–50 de minute, un bărbat a apărut cu o suflantă de frunze și a început să îndepărteze zăpada de sub roțile mașinii. A ghidat-o apoi prin geam, ajutând-o să manevreze în siguranță.

„A venit pur și simplu să mă ajute. Tractarea era deja pe drum, dar el mi-a făcut loc. M-a salvat”, a povestit tânăra. Cu aproximativ 20 km/h, Celina a reușit în cele din urmă să iasă din parcare și să ajungă la muncă, cu întârziere, dar în siguranță.

Ora petrecută blocată în parcare va rămâne o amintire puternică pentru tânăra îngrijitoare, dar și pentru milioanele de oameni care au urmărit acest episod tragicomic. Un moment banal, câțiva centimetri de zăpadă și un gest simplu de ajutor au fost suficiente pentru a transforma o situație de panică într-o poveste virală.

