Ce a pățit Maurice Munteanu la Asia Express. Experiența din China l-a marcat: „Am fost în pragul SMURD-ului”

Maurice Munteanu a vorbit despre momentele trăite la Asia Express alături de colega sa, Connie Preda. Ce probleme a avut concurentul în China din cauza mâncării.

Aventura din reality-show-ul „Asia Express”, difuzat de Antena 1, continuă să testeze la maximum rezistența fizică și psihică a concurenților. Maurice Munteanu și colega sa, Connie Preda, au avut până acum un parcurs bun în competiție. Datorită imunității câștigate în edițiile precedente, cei doi și-au asigurat locul pe traseul din China. Adaptarea la gastronomia locală s-a dovedit a fi o adevărată provocare pentru Maurice Munteanu.

Prezenți în platoul emisiunii „Super Neatza cu Răzvan și Dani”, Maurice Munteanu și Connie Preda au vorbit deschis despre provocările întâmpinate în timpul filmărilor. Concurentul a dezvăluit că alimentația din China i-a cauzat probleme de sănătate.

Acesta a explicat că stilul alimentar bazat pe fierturi și pe un consum ridicat de ceapă încă de la prima masă a zilei i-a afectat digestia.

„(n.r. Ce ai mâncat în China?) Ou ud! Aveau niște fierturi ude... În primul rând, că se punea foarte multă ceapă la micul dejun. Eu am probleme cu bila și am fost a doua oară în pragul SMURD-ului. Pâine plină cu ceapă... E un ou ud peste care plutește ceapă tăiată. Miroase și pielea”, a mărturisit Maurice Munteanu la Antena 1.

Maurice Munteanu a vorbit în cadrul emisiunii și despre tatăl său. La una dintre probele competiției, concurenții au fost nevoiți să marcheze la poartă, iar cu această ocazie, concurentul și-a amintit de tatăl său.