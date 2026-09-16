Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor a respins miercuri cererea PNL şi USR de a înfiinţa o comisie parlamentară de anchetă privind zborurile private către Mykonos şi Nisa, informează News.ro. Solicitarea viza investigarea deplasărilor unor parlamentari, demnitari şi judecători ai Curţii Constituţionale.

Propunerea de înființare a comisiei a fost respinsă cu 5 voturi la 4

„Având în vedere informaţiile extraordinar de îngrijorătoare apărute în spaţiul public despre recentele zboruri private către Mykonos şi Nisa, la bordul cărora s-au aflat parlamentari sau foşti parlamentari, un judecător al Curţii Constituţionale şi anumii oameni de afaceri, considerăm necesară clarificarea, în mod transparent şi documentat, a adevărului cu privire la persoanele sau entităţile care au suportat cheltuielile aferente acestor deplasări, precum şi a intereselor şi motivaţiei care au stat la baza acoperirii acestor cheltuieli”, se arată în solicitarea celor două formaţiuni politice.

Partidele au cerut, de asemenea, identificarea vulnerabilităţilor legate de integritate şi a posibilelor conflicte de interese ale persoanelor implicate. În pofida acestor argumente, solicitarea a fost respinsă de conducerea Camerei Deputaţilor.

Propunerea de înființare a comisiei a fost respinsă cu 5 voturi la 4, după ce reprezentanții PSD, AUR și S.O.S. au votat împotrivă, în timp ce PNL și USR au susținut inițiativa.

Reamintim că Senatul a decis extinderea anchetei privind controversatul zbor privat spre Mykonos, pentru a stabili cine a finanțat deplasarea și scopul real al acesteia.

PSD argumentează că zborurile au fost private

Social-democratul Florin Manole, fost ministru al Muncii, a declarat că nu se impune o acnhetă a Parlamentului deoarece a fost vorba de niște zboruri private și nu plătite din bani publici.

În timp ce PNL și USR cer clarificări despre relațiile dintre pasageri, politicienii aflați la bord – printre care Florin Manole și Victor Ponta – se apără susținând că au zburat în destinația de lux pe cheltuiala Camerei de Comerț, pentru a discuta „teme de legislație a muncii”.

Judecător CCR, politicieni și afaceriști cu probleme penale, zbor de lux la Mykonos

În primele zile ale lunii iulie, două avioane private au decolat din România spre Nisa și Mykonos, având la bord invitați de seamă, printre care judecătorul Curții Constituționale a României (CCR), Cristian Deliorga, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), Mihai Daraban, și omul de afaceri constănțean Florin Cârstocea.

Potrivit informațiilor obținute de PressOne, mai mulți pasageri au fost prezenți în ambele zboruri.

Judecătorul CCR Deliorga, prieten de o viață cu Daraban cel care a plătit zborul

Pe 3 iulie, un avion privat de tip Challenger 300 a decolat de pe Aeroportul Internațional „Mihail Kogălniceanu” din Constanța, având ca destinație Nisa, pe Coasta de Azur. Printre pasageri s-au numărat Cristian Deliorga, Mihai Daraban, Florin Cârstocea și membri ai familiilor acestora.

Contactat de jurnaliști, Deliorga a recunoscut că a participat la un „eveniment privat” împreună cu familia, dar a refuzat să precizeze cine a plătit pentru zbor.

Relația sa cu Mihai Daraban este bine cunoscută, cei doi fiind originari din Constanța. Potrivit unor surse, Deliorga ar fi intervenit în trecut pentru angajarea Adinei Florea, fostă procuroare și șefă a Secției Speciale pentru Investigarea Magistraților, în cadrul CCIR. În prezent, aceasta ocupă funcția de director executiv al Departamentului Juridic al instituției.

Judecătorul Deliorga, în completul CCR care i-a permis lui Daraban un nou mandat

Cristian Deliorga, judecător la Curtea Constituțională a României (CCR), a fost implicat în decizia care i-a permis lui Mihai Daraban să obțină un al treilea mandat la conducerea Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), potrivit NewsCenter.ro. Ulterior, Deliorga s-a aflat în două zboruri private plătite de CCIR, una dintre destinații fiind Mykonos. Ambele deplasări ridică întrebări privind criteriile de selecție ale pasagerilor și legătura dintre cei doi.