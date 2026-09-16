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Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor a respins miercuri cererea PNL şi USR de a înfiinţa o comisie parlamentară de anchetă privind zborurile private către Mykonos şi Nisa, informează News.ro. Solicitarea viza investigarea deplasărilor unor parlamentari, demnitari şi judecători ai Curţii Constituţionale.
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„Având în vedere informaţiile extraordinar de îngrijorătoare apărute în spaţiul public despre recentele zboruri private către Mykonos şi Nisa, la bordul cărora s-au aflat parlamentari sau foşti parlamentari, un judecător al Curţii Constituţionale şi anumii oameni de afaceri, considerăm necesară clarificarea, în mod transparent şi documentat, a adevărului cu privire la persoanele sau entităţile care au suportat cheltuielile aferente acestor deplasări, precum şi a intereselor şi motivaţiei care au stat la baza acoperirii acestor cheltuieli”, se arată în solicitarea celor două formaţiuni politice.
Partidele au cerut, de asemenea, identificarea vulnerabilităţilor legate de integritate şi a posibilelor conflicte de interese ale persoanelor implicate. În pofida acestor argumente, solicitarea a fost respinsă de conducerea Camerei Deputaţilor.
Propunerea de înființare a comisiei a fost respinsă cu 5 voturi la 4, după ce reprezentanții PSD, AUR și S.O.S. au votat împotrivă, în timp ce PNL și USR au susținut inițiativa.
Reamintim că Senatul a decis extinderea anchetei privind controversatul zbor privat spre Mykonos, pentru a stabili cine a finanțat deplasarea și scopul real al acesteia.
Social-democratul Florin Manole, fost ministru al Muncii, a declarat că nu se impune o acnhetă a Parlamentului deoarece a fost vorba de niște zboruri private și nu plătite din bani publici.
În timp ce PNL și USR cer clarificări despre relațiile dintre pasageri, politicienii aflați la bord – printre care Florin Manole și Victor Ponta – se apără susținând că au zburat în destinația de lux pe cheltuiala Camerei de Comerț, pentru a discuta „teme de legislație a muncii”.
În primele zile ale lunii iulie, două avioane private au decolat din România spre Nisa și Mykonos, având la bord invitați de seamă, printre care judecătorul Curții Constituționale a României (CCR), Cristian Deliorga, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), Mihai Daraban, și omul de afaceri constănțean Florin Cârstocea.
Potrivit informațiilor obținute de PressOne, mai mulți pasageri au fost prezenți în ambele zboruri.
Pe 3 iulie, un avion privat de tip Challenger 300 a decolat de pe Aeroportul Internațional „Mihail Kogălniceanu” din Constanța, având ca destinație Nisa, pe Coasta de Azur. Printre pasageri s-au numărat Cristian Deliorga, Mihai Daraban, Florin Cârstocea și membri ai familiilor acestora.
Contactat de jurnaliști, Deliorga a recunoscut că a participat la un „eveniment privat” împreună cu familia, dar a refuzat să precizeze cine a plătit pentru zbor.
Relația sa cu Mihai Daraban este bine cunoscută, cei doi fiind originari din Constanța. Potrivit unor surse, Deliorga ar fi intervenit în trecut pentru angajarea Adinei Florea, fostă procuroare și șefă a Secției Speciale pentru Investigarea Magistraților, în cadrul CCIR. În prezent, aceasta ocupă funcția de director executiv al Departamentului Juridic al instituției.
Cristian Deliorga, judecător la Curtea Constituțională a României (CCR), a fost implicat în decizia care i-a permis lui Mihai Daraban să obțină un al treilea mandat la conducerea Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), potrivit NewsCenter.ro. Ulterior, Deliorga s-a aflat în două zboruri private plătite de CCIR, una dintre destinații fiind Mykonos. Ambele deplasări ridică întrebări privind criteriile de selecție ale pasagerilor și legătura dintre cei doi.
Decizia nr. 508 din 2 noiembrie 2022, publicată în Monitorul Oficial pe 16 noiembrie, a stabilit că un mandat incomplet, exercitat după vacantarea funcției, nu se ia în calcul pentru limitarea numărului de mandate. Mihai Daraban a ajuns președinte CCIR în 2014, după demiterea lui Mihail Vlasov, și a finalizat mandatul acestuia înainte de a fi ales pentru două mandate complete în 2017 și 2022. Interpretarea CCR a făcut posibilă realegerea sa în noiembrie 2022, deși cronologic reprezenta al treilea mandat.