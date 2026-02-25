Meseria de bonă în Statele Unite

Chiar dacă începutul anului nu se anunță unul spectaculos pentru piața muncii din Belgia, la fel ca 2025, potrivit estimărilor Le Forem (serviciul public valon pentru ocuparea forței de muncă și formarea profesională) și organizațiilor patronale, în 2026 sunt prevăzute peste 88.000 de recrutări în regiunea Valonia, conform publicației sudinfo.be.

Unii caută însă un job de vis. Charlotte, originară din Flandra Occidentală, spune că l-a găsit.

Timp de 8 ani, a lucrat în serviciul unor familii înstărite și celebre, iar meseria de bonă a dus-o în Statele Unite, într-un univers departe de viața obișnuită.

„Spre marea mea surpriză, câștigam ușor 7.500 de euro pe lună, dar nu am făcut niciodată această meserie pentru bani”, a declarat ea pentru Het Laatste Nieuws.

Pe lângă salariu, beneficia de cazare gratuită, adesea luxoasă, de mașină cu card de combustibil și de un card bancar nelimitat pentru cheltuielile legate de copii.

Acces dificil într-un mediu extrem de selectiv

Pentru a pătrunde în acest mediu exclusivist, Charlotte s-a format ca educatoare pentru învățământ preșcolar, înainte de a colabora cu agenții internaționale.

Selecțiile sunt stricte, cu verificări aprofundate și perioade de probă. „Am descoperit chiar că un detectiv mă urmărea în timpul unei misiuni”, a povestit tânăra.

„Disponibilă 24 de ore din 24”

Condițiile de muncă diferau în funcție de familie: „Uneori lucram doar câteva ore pe zi. Alteori trebuia să fiu disponibilă 24 de ore din 24”.

Charlotte descrie și reguli educaționale foarte stricte: ținută neutră impusă bonelor, manifestări limitate de afecțiune și dorința permanentă de a evita orice emoție negativă în rândul copiilor. Securitatea era omniprezentă, existând uneori mai multe bone și echipe importante de protecție.

Viața la Hollywood

Stabilită la Hollywood, Charlotte a locuit la Malibu, în apropiere de actorul Leonardo DiCaprio, și a frecventat cartierele vedetelor.

„Întâlnești celebrități, dar fără un contact real”, a explicat ea.

Deși este supusă unor clauze de confidențialitate pe viață, Charlotte a decis să vorbească despre experiența sa. Între timp, și-a lansat propria agenție, Global Nannies.

„Când am renunțat la meseria de bonă, anul trecut, am primit multe întrebări despre ce înseamnă exact această meserie și cum poți lucra în străinătate. În octombrie am început academia mea, unde ofer cursuri online. Am suficientă experiență pe care vreau să o împărtășesc cu toată lumea. Vreau să le pun în legătură pe fetele care sunt pregătite cu familii din întreaga lume prin intermediul agenției mele”.

Charlotte a decis, chiar, să publice o carte despre experiența sa, „Viața mea ca bonă la Hollywoo”, în care spune că o bonă este mult mai mult decât o babysitter.

