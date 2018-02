Vești bune de la tânăra polițistă din Vrancea, mama unui copilaș de un an, diagnosticată recent cu tumoare cerebrală. Elena poate fi operată, desi medicii din România nu prea-i dădeau șansa aceasta, însă pentru a putea spera la viață ea are nevoie de încă 20.000 de euro.

Lenuța Cernica, Elena, așa cum îi spun prietenii, a reușit să miște o mulțime de oameni care s-au mobilizat pentru ea și speră ca aceștia să nu o lase acum și să-i dea șansa ca ea, la rându-i, să-i poată ajuta pe alții când se va însănătoși.

Lenuța Cernica, tânăra mamă și polițistă din Vrancea diagnosticată cu cu tumoră cerebrală, a ajuns la Hanovra, în Germania, și răspunsul pe care l-a primit de la medici este unul îmbucurător: ea poate fi operată. Are însă în continuare nevoie de sprijinul tuturor pentru a putea face rost de banii necesari intervenției.

Iată ce a postat astăzi pe pagina ei de Facebook: „Bună ziua, dragii mei! Astăzi am primit un răspuns mai mult decât îmbucurător și sunt foarte optimistă. Am fost programată pentru intervenția chirurgicală în data de 20.02.2018, la International Neuroscience Institute- Hannover. Dnul dr. Bertalanffy mi-a inspirat încrederea necesară. Până atunci, încă mai am nevoie de sprijinul dumneavoastră, îmi mai trebuie aproximativ 20.000 euro, cu tot cu tratamentele postoperatorii în spitalizare întrucât viramentul banilor pentru operație se va face înainte de a ajunge la clinică. Mă bazez pe dumneavoastră să mă recuperez, ca la rândul meu să pot să mă revanșez și să ajut și eu alte persoane aflate în suferință. Vă mulțumesc încă o dată”.

Conturile în care pot fi făcute donații sunt: Banca Garanti Titular cont:CERNICA LENUTA Cont lei RO05UGBI0000232011326RON Cont EURO Titular : Cernica Valentin Banca BRD cont Iban: RO70BRDE400SV35203774000 cod SWIFT: BRDEROBU Titulat cont: Cernica Valentin Banca BRD Cont IBAN: RO82BRDE441SV99626704410