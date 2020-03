De Mihai Niculescu,

Tânărul de 16 ani a povestit că unchiul său, diagnosticat în urmă cu câteva zile cu coronavirus, dar declarat între timp vindecat, s-a întors din Italia în 20 februarie.

„Stătea în casă, mai ieșea în curte, a ieșit în oraș, s-a plimbat peste tot”, a spus el la Digi24.

Tânărul povestește că, după ce a fost izolat la domiciliu, unchiul său ieșea în curtea casei, pentru că i s-a spus că are voie să facă acest lucru.

El a mai povestit că a mers la școală până la sfârșitul săptămânii trecute, unde a intrat în contact cu colegii.

El este convins că analizele sale au fost greșite pentru că nu are simptome.

„Confundă o simplă răceală cu coronavirusul. Am doar puțin roșu în gât. Alaltăieri au făcut analize și m-au găsit doar pe mine că am. Mă simt foarte bine, nu am nicio problemă. Nu vine nimeni să mă vadă, zici că-s la pușcărie”, a spus el.

Medicii i-au spus că, dacă următoarele două teste ies negative, va putea pleca acasă, a adăugat băiatul din Timișoara, internat în spital sub carantină.

