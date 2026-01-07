Cuplurile care doresc să divorțeze vor fi obligate să participe la o „întâlnire informativă” cu un mediator, iar procesul de divorț va fi suspendat pe durata medierii. Planul include crearea unui registru al mediatorilor și o autoritate federală care să reglementeze acest domeniu.

Măsura ar avea ca scop principal reducerea numărului ridicat de divorțuri din țară, o problemă semnalată de statisticile recente. Conform documentului oficial, cuplurile care decid să divorțeze vor fi obligate să participe la o „întâlnire informativă” cu un mediator, în cadrul procedurii prealabile de soluționare a litigiilor familiale.

Această obligație se va aplica în primul rând cuplurilor care au copii. Totodată, pe durata medierii, procesul de divorț va fi suspendat.

Planul prevede, de asemenea, crearea unui registru unic al mediatorilor independenți și desemnarea unei autorități federale care să reglementeze acest domeniu.

În plus, cetățenii ruși vor fi informați despre posibilitatea utilizării medierii în faza de executare forțată a hotărârilor judecătorești cu privire la litigiile familiale implicând copii.

În 2024, Rusia s-a clasat pe locul trei la nivel global în ceea ce privește rata divorțurilor.

Potrivit unui sondaj realizat de Centrul All-Russian pentru Studierea Opiniei Publice, în acel an, la fiecare 10 căsătorii încheiate au fost înregistrate opt divorțuri.

Creșterea constantă a numărului de divorțuri din ultimii ani a fost evidențiată și în rapoartele Rosstat. În 2020, au fost înregistrate 564.704 divorțuri, cifra crescând la 644.209 în 2021, 682.850 în 2022 și 683.796 în 2023.

Totuși, în 2024, numărul divorțurilor a scăzut cu 6%, dar a fost însoțit de o scădere de 7% a numărului de căsătorii înregistrate.

