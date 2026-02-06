Lidia Buble i-a șocat pe fani, dar există o explicație pentru modul în care s-a prezentat vedeta. Cântăreața a explicat despre ce este vorba.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

Deși tenul său era vizibil inflamat, vedeta nu s-a speriat, ci a mărturisit că se aștepta să arate mult mai rău.

„Nu arată rău. Eu am crezut că o să fie mai… Acum e cel mai umflat. Încă am fața amorțită, pentru că nu mi-am pus cremă anestezică. Zici că mă transform într-o reptilă, ceva, vreun supererou. Hai că sunt frumușică și așa. Îmi place cum arăt. Și la cântare aș veni așa”, a spus Lidia Buble, pe Instagram.

Cum se menține Lidia Buble în formă

În cadrul unui interviu, Lidia Buble a dezvăluit ce face pentru a avea un stil de viață sănătos.

„Sportul a jucat și joacă în continuare un rol foarte important în viața mea. M-a învățat disciplina, de la alimentație și programul de somn, până la organizarea timpului și mișcare. De fapt, pot spune că am un «as în mânecă», pentru că încă din școală am învățat cum să am grijă atât de corpul meu, cât și de mintea mea. Sportul mi-a format un spirit competitiv sănătos și m-a învățat și să pierd, lucruri care m-au ajutat enorm în cariera mea de artist, unde perseverența și echilibrul sunt esențiale.

Alergiile alimentare m-au determinat să adopt un regim de la care încerc să nu mă abat: mănânc pește, fructe de mare, carne slabă, alături de salată, orez, ouă sau avocado, iar când ajung acasă, nimic nu se compară cu supa cu fidea a mamei. Regimul pe care îl urmez se potrivește cu lucrurile care îmi plac, așa că nu îl percep ca pe o restricție, ci ca pe un stil de viață care mi se potrivește.

Acasă am un dulap doar al meu, cu mici plăceri culinare «vinovate», însă nu fac excese. Neimpunându-mi restricții, nu simt nevoia să mănânc prea mult”, a declarat Lidia Buble pentru revista VIVA!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE