Ieri, 5 februarie, Cristi Chivu, fostul căpitan al naționalei României și actualul antrenor al echipei Inter Milano, a fost protagonistul unui moment special pe străzile metropolei italiene. El a purtat flacăra olimpică pe un segment al traseului din zona istorică a Pieței SantAmbrogio din Milano.

Cristi Chivu, alături de familie, cu forța olimpică în mână

Pe tot parcursul traseului, Cristi Chivu a fost însoțit de familie și prieteni. Antrenorul de la Inter a făcut fotografii cu cei care l-au oprit și s-a declarat onorat de faptul că poartă torța olimpică. Soția Adelina Chivu și fiicele lor, Natalia și Anastasia, au făcut furori alături de el.

Îmbrăcate în haine groase, închise la culoare, ele au purtat cel mai deosebit accesoriu: zâmbetul. Fiicele l-au îmbrățișat strâns pe tatăl lor în fața camerelor de filmat, iar mai apoi familia s-a reunit pentru câteva poze împreună.

Imaginile au fost postate de Adelina Chivu pe contul ei personal de Instagram, semn că e foarte mândră de reușita soțului ei.

Participarea lui Chivu, anunțată pe 23 ianuarie

Cristi Chivu a făcut parte dintr-un grup select de personalități din sport și cultură. Alături de el au alergat figuri emblematice ale Italiei, precum tenismenele Flavia Pennetta (campioană la US Open 2015) și Francesca Schiavone (câștigătoare la Roland Garros 2010), dar și Alberto Cova, campion olimpic la 10.000 m în 1984. Totodată, din echipa lui Cristi Chivu a mai făcut parte și președintele Comitetului Olimpic Italian (CONI), Luciano Buonfiglio.

Anvergura internațională a evenimentului a fost subliniată de prezența legendarului snowboarder american Shaun White. Ștafeta a fost completată de personalități din afara sferei sportive, precum celebrul chef Carlo Cracco și artistul Mahmood.

Participarea lui Cristi Chivu fusese anunțată oficial de clubul Inter încă din 23 ianuarie, înaintea victoriei categorice din Serie A împotriva celor de la Pisa (6-2).

