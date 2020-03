De Valentina Postelnicu,

„Nu-mi dă pace un gând! Oare conducătorii noștri au știut din timp de acest virus, dar nu au făcut nimic pentru a nu speria poporul și a câștiga niște alegeri anticipate pe care și le-au dorit cu atâta ardoare? Să avem neșansa unor conducători atât de ticăloși încât să treacă sub tăcere acest pericol doar pentru a câștiga câteva locuri suplimentare în Parlament? Să fie diplomații noștri atât de slab pregătiți încât, cei din zonele unde a început criza coronavirus, nu au informat Ministrul de Externe, Prim-Ministrul și Președintele României despre dezastrul din zonele în care ei erau? Să fie atât de diletante serviciile noastre de informații încât să nu tragă în timp util semnale de alarmă către Președinte și Guvern? Să nu mai aibă România nici un prieten care să-i tragă de mânecă și să le spună că situația e gravă și că e mai bine să se pregătească pentru vremuri grele decât să se joace de-a politica?”, a scris liderul ALDE, pe Facebook.

Tăriceanu afirmă că, !”dacă nici una dintre instituțiile mai sus menționate nu le-a spus nimic Președintelui și Guvernului României, înseamnă că îi plătim degeaba”.

„Dar am mari semne de întrebare că ei nu au făcut-o. Și dacă ei au făcut-o, înseamnă că în mod deliberat conducătorii noștri au ales să ignore pericolul, să ne împingă într-o criză politică majoră peste care a venit cu o viteză nemaiîntâlnită o criză medicală. Pe scurt, domnii Iohannis și Orban i-au sacrificat pe români pentru ambițiile lor electorale. Acțiunea lor îmi amintește de comportamentul lui Băsescu din 2009 când ne-a spus tot timpul că nu e nici o criză, că ni se pare. Și după ce a fost reales ne-a dat lovitura de grație. Cam așa pare că se întâmplă și acum! Dacă ei nu ar fi ascuns gravitatea crizei, probabil am fi putut să ne aprovizionăm din timp cu teste și am fi putut testa masiv pe toți cei veniți în țară, să-i vedem pe cei infectați, să-i izolăm, iar ceilalți oameni să-și vadă de treabă”, spune Tăriceanu.

Recomandări Județul unde oamenilor din Ambulanță li s-au dat costume de protecție prin care trece apa. Ce scrie pe eticheta tehnică

Preşedintele ALDE anunţă că Parlamentul trebuie să primească răspuns, atunci când lucrurile se vor liniști, dacă domnii Iohannis și Orban au fost informați de către serviciile de informații și MAE despre acest pericol, și când s-au trimis aceste informări.

„Cer public tuturor serviciilor de informații să pregătească și să pună la dispoziția comisiilor de control toate informările pe care le-au dat Președintelui și Guvernului.

În privința Ministerului de Externe, voi cere în comisia de politică externă a Senatului, din care fac parte, ca ministrul de Externe să ne prezinte informările pe care le-a făcut Guvernului și Președintelui.Dacă domnii Iohannis și Orban au știut din timp de aceste lucruri, dar au minimalizat pericolul pentru a face alegeri anticipate, ei sunt principalii vinovați de faptul că doctorii și personalul medical, precum și ceilalți din linia întâi, au fost trimiși la luptă fără arme (măști, halate, mănuși, dezinfectant, etc). Și dacă așa au făcut, ei trebuie să fie primii care să fie anchetați de către procurori”, mai spuns Călin Popescu Tăriceanu.

GSP.RO O reputată jurnalistă din Italia acuza tratamentul preferential: „De ce Dybala, prietena lui şi o altă persoană au fost testate, în timp ce în Lombardia sunt muribunzi pentru care nu există teste?”

HOROSCOP Horoscop 23 martie 2020. Taurii se pot considera fericiți