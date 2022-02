Lansată joi seară la ora 21:00 (18:00 GMT), melodia „Geccek” („Va trece”) a adunat deja (până sâmbătă, 19 februarie) peste 12,6 milioane de vizualizări pe canalul de YouTube al artistului.

Pe refren, megastarul turc, faimos pentru hitul său din 1997 „Simarik”, dă asigurări că „totul are un sfârşit” şi că „toată această suferinţă va trece şi ea”.

Versurile piesei „Geccek” se doresc ecoul crizei economice din ţară, cu o inflaţie de aproape 50%, şi lipsei de perspective a tinerilor. „Dacă mă întrebi, nici mie nu-mi merge foarte bine, nu mai am acelaşi optimism şi nu mă mai bucur prea mult de viaţă. / Dar va trece, va trece aşa cum a venit, iar speranţa va înflori din nou”, continuă refrenul.

„Nu a fost mereu încolțit? / Nu ne-a lovit în spate? / Aceasta nu este prima lovitură / Am căzut, da, dar nu ne-am ridicat? / Nu ne-a încolțit mereu? /Nu ne-a înjunghiat? În spate, înainte? / Câte lovituri au fost? / Aceasta nu este prima. / Am căzut, dar ne-am ridicat, nu-i așa? / Nu am contestat mereu destinul? / Stai liniştit / Am trecut peste atâtea lucruri înainte / Va trece, va trece, sigur va trece și asta / Vei vedea, speranțele tale vor avea timpul vieții lor / Oh, atunci vom dansa cu bucurie”, mai afirmă cântărețul, în noua sa piesă.

Într-o postare ulterioară pe YouTube, Tarkan a afirmat că a scris melodia pentru a ridica moralul oamenilor în timpul pandemiei COVID-19.

„Acum aproximativ un an, am trecut printr-o perioadă în care starea mea de spirit nu era deloc bună. Evenimentele triste care se petrec în lume, cursul alarmant al umanității, distrugerea naturii, pandemia m-au afectat foarte negativ. Am vrut să scriu o melodie care să ne ajute pe toți. Cine știe, m-am gandit că poate va da puțină consolare, vă va ridica moralul, speranța. Sper să fie bine pentru noi toți”, a explicat cântărețul.

Controverse în rândul politicienilor turci

Cu toate acestea, melodia a fost rapid distribuită de politicieni ai formațiunilor de opoziție, care au postat mesaje pe rețelele de socializare atrăgând atenția că versurile piesei fac referire la partidul de guvernământ din Turcia.

Printre aceștia se numără liderul și mai mulți membri importanți ai principalului partid de opoziție, CHP, dar și primarul oraşului Izmir, Tunc Soyer.

„Am ajuns la sfârșit. Ei vor pleca și necazurile se vor termina… Ce urmează să vină, vine”, a scris deputata CHP Gamze Akkuş İlgezdi, pe Twitter.

Și președinta organizației de femei a CHP, Aylin Nazlıaka, a reacționat. „Așa cum Tarkan, care a devenit întotdeauna un interpret al emoțiilor noastre, spune: «Va pleca exact așa cum a venit, totul are un sfârșit», și acest calvar se va termina”, a scris aceasta, tot pe Twitter.

Lidera partidului de opoziţie naţionalist IYI, Meral Aksener, a redistribuit şi ea cântecul, alături de comentariul „Ce-i mai rău a trecut”.

În schimb, susținătorii președintelui Edogan consideră că Tarkan este un „troll”.

„Nu au (reprezentanții opoziției, n.r.) proiecte sau programe. Sunt consolați cu un cântăreț care s-a transformat într-un troll. O opoziție cu Tarkan, speranța nici nu poate exista. Ei aspiră fără sfială să guverneze statul”, a scris, pe Twitter, deputatul Alpay Özalan, membru al AKP (Partidul Justiției și Dezvoltării – formațiunea de guvernământ din Turcia).

Hacı Yakışıklı, reprezentant al ziarului pro-guvernamental Akit, a afirmat că versurile au fost „scrise din Pennsylvania”, referindu-se la locul unde trăiește clericul Fethullah Gülen.

Controversele au apărut deși numele lui Erdogan, aflat la putere în Turcia de 19 ani, nu este menţionat niciodată în cântec, şi nici funcţia acestuia. Devenit prim-ministru în 2003 şi apoi preşedinte în 2014, Erdogan se aşteaptă să fie reales în iunie 2023.

Tarkan s-a născut în Germania din părinţi turci şi a venit în Turcia la vârsta de 14 ani. Cântărețul, ajuns la 49 de ani, a devenit cunoscut în ultimul timp şi pentru acţiunile sale de protecţie a mediului.

