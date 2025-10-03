Cei doi au traversat Europa până acum

Până acum, cei doi au traversat Europa, au reușit să ajungă în China și se află deja în Thailanda. În timpul unei zile de pauză în China, George și Josh au discutat cu CNN despre misiunea lor.

„Am pornit în această călătorie cu trei obiective”, a explicat Josh.

„Primul a fost să ne provocăm pe noi înșine, ceea ce cu siguranță facem din toate punctele de vedere. Al doilea a fost să strângem bani și să creștem conștientizarea pentru UNICEF și pentru un magazin local de biciclete. Și al treilea a fost să inspirăm pe alții să facă aventuri mici, mari, să iasă din zona lor de confort și să se depășească”.

Experiențe anterioare și planuri ambițioase

Nu este prima dată când George și Josh se aventurează pe distanțe lungi. În 2022, au traversat SUA pe bicicletă, ceea ce le-a deschis apetitul pentru noi expediții. Inițial, au plănuit să zboare până în Singapore și să pedaleze înapoi spre Anglia, dar au decis să extindă traseul pentru a cuprinde întreaga planetă.

În încercarea lor de a stabili recorduri mondiale, cei doi trebuie să respecte criteriile Guinness World Records, inclusiv traversarea a două puncte antipodale – în cazul lor, Noua Zeelandă și Spania.

„Nu-mi asum absolut niciun merit pentru asta”, a spus George, creditându-l pe Josh pentru inițiativă.

„Suntem cicliști amatori, iar cineva a decis că vrea să facă o plimbare cu bicicleta”.

Influența social media

Josh, în vârstă de 22 de ani, a creat un canal de YouTube unde documentează această aventură. Videoclipurile sale atrag sute de mii de vizualizări. Cei doi sunt activi și pe alte platforme, postând regulat actualizări despre locațiile lor.

„Sunt partenerul reticent”, a recunoscut George.

„Nu aveam nicio înclinație să mă implic în Instagram sau TikTok, dar Josh m-a convins. Acum am aproape 30.000 de urmăritori, ceea ce mi se pare bizar”.

Provocări și momente speciale

Călătoria nu este lipsită de dificultăți. George admite că tensiunile apar uneori, dar acestea sunt rezolvate rapid.

„Presiunea se acumulează și am avut câteva explozii de-a lungul lunilor. Dar ne spunem ce avem pe suflet, ne îmbrățișăm și ne amintim că trebuie să facem asta împreună”.

Pe lângă efortul fizic, alimentația joacă un rol crucial. Cei doi ard aproximativ 5.000 de calorii pe zi și încearcă să mănânce cât mai mult pentru a compensa.

„Este grozav când ești în locuri unde există multă mâncare, dar acolo unde nu este, trebuie să mănânci ce găsești”, a spus George, menționând mesele memorabile din China.

O călătorie de neuitat

Deși le este greu să aleagă un moment preferat, cei doi subliniază ospitalitatea oamenilor pe care i-au întâlnit. De la apă oferită din mașini până la un păstor din Turcia care a împărțit mâncarea cu ei, bunătatea străinilor a fost o sursă constantă de inspirație. Totuși, dorul de casă și momentele de descurajare sunt inevitabile.

„Sunt incredibil de recunoscător”, a spus Josh, adăugând cât de „norocos” este să aibă un tată dispus să împărtășească această experiență unică.

George a concluzionat: „Cel mai mândru lucru pe care îl poți avea ca tată este un fiu mai bun decât tine”.

