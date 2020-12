„Ne-am sesizat, am şi trimis Inspecţia Sanitară de Stat, a făcut evaluările, s-au dat şi amenzi. Acolo este o neacordare de asistenţă medicală, dincolo de condiţiile improprii. Chiar şi ieri şi astăzi acolo am trimis şi Corpul de Control al ministrului, care va face o evaluare. Avem acolo discuţii despre o acreditare a Autorităţii Naţionale de Management şi Calitate în Sănătate pentru o unitate medicală care nu prezintă nicio condiţie pentru desfăşurarea activităţii medicale. Am repetat de multe ori, avem un management defectuos în foarte multe unităţi medicale, reforma în sănătate trebuie să aducă o coordonare a activităţii medicale la Ministerul Sănătăţii”, a declarat Nelu Tătaru vineri seară, la Antena 3.

Ministrul a precizat că își dorește ca managerul unității să fie schimbat din funcție, el având în acest sens și o discuţie cu conducerea Consiliului Judeţean Caraş-Severin

„Am avut o discuţie, a venit propunerea şi din partea lui şi din partea noastră pentru demiterea doamnei manager. Eu sper ca acel manager să fie schimbat”, a spus Tătaru.

Legat de persoanele care apar în imagini, ministrul Sănătății a precizat că „erau pacienţi infectaţi COVID-19, din ce am putut vedea, nişte pacienţi neglijaţi, ceea ce nu trebuie să existe într-un sistem medical”.

Mai mult, Nelu Tătaru a declarat că pacienții nu aveau afecțiuni psihice.

