Odată cu începutul acestui an, bucureștenii trebuie să-și înnoiască și contractele pentru locurile de parcare. Mai exact, cei care locuiesc în sectoarele 1, 3, 5 și 6 trebuie să plătească taxa de parcare, fiindcă la sectoarele 2 și 4, ele sunt valabile în continuare. Tarifele se stabilesc anual, de către Consiliul General al Municipiului București.

Locuitorii Sectorului 1 își pot reînnoi din luna ianuarie contractele de închiriere a locurilor de parcare de reședință. Până la sfârșitul lunii martie, cetățenii Sectorului 1 sunt așteptați la sediul Administrației Domeniului Public Sector 1 (ADP), din Bulevardul Poligrafiei nr. 4, pentru prelungirea contractului de închiriere pe anul 2018. Taxa este în valoare de 76,65 de lei/loc/autoturism/an. Dacă până la data de 31 martie 2018, cetățenii care au avut contract de închiriere a unui loc de parcare pe anul precedent nu își manifestă intenția de a-l reînnoi, ADP Sector 1 poate atribui locul de parcare respectiv oricărei persoane interesate în ordinea cererilor depuse pe anul 2018.

Pentru ocuparea locurilor din parcările de reședință, Primăria Sectorului 2 percepe, în funcție de zonă, următoarele tarife anuale stabilite de către Consiliul General al Municipiului București: zona A – 76,65 lei; zona B – 58,40 lei; zona C – 47,40 lei. “În sectorul 2, contractele pentru ocuparea locurilor din parcările de reședință ale sectorului 2 se înnoiesc doar dacă apar modificări cu privire la schimbarea adresei de domiciliu a deținătorului sau înstrăinarea autovehiculului. Dacă nu intervine niciuna din aceste situații, atunci deținătorul unui loc de parcare are doar obligația de a achita taxa anuală ce îi revine, potrivit contractului”, ne-au transmis reprezentanții Primăriei Sectorului 2.

Locuitorii din sectorul 3 achită pentru locurile de parcare de reședință, pe an, în funcție de zonă, următoarele taxe: zona A: 77 de lei; zona B: 58 de lei; zona C: 47 de lei.

În sectorul 4 al Capitalei, taxa anuală pentru utilizarea locurilor publice cu parcare de reședință este stabilită pe zone, după cum urmează: zona A – 76,65 lei, zona B – 58,40 lei, zona C – 47,45 lei, zona D – 36,50 lei. “Reînnoirea contractelor/ acordurilor pentru locurile de parcare nu are loc anual, cu excepția situațiilor legale care să determine reînnoirea contractului de parcare de reședință, cum ar fi schimbarea datelor de identificare ale mijlocului de transport”, ne-au declarat reprezentanții Primăriei Sectorului 4.

În sectorul 5, plata taxei cu regim de tarif pentru locurile de parcare pe anul în curs se efectuează în fiecare an, în perioada 1 ianuarie – 31 martie. Cuantumul taxei pentru locul de parcare se stabilește în funcție de zona unde se solicită parcarea astfel: zona A- 77 lei; zona B – 59 lei; zona C- 48 lei; zona D- 37 lei/an.

În sectorul 6, înnoirea contractelor a început de acum 5 luni

În sectorul 6, programul de reînnoire a contractelor de închiriere pentru parcări de reședință a început din 1 august 2017 și se va încheia în 31 martie 2018. Astfel, bucureștenii care au contractul încheiat înainte de 1 august 2017 trebuie să se prezinte pentru reînnoirea contractului de parcare până la data de 31 martie 2018, la sediul Serviciului Parcaje de Reședință din str. Aleea Bistra nr 1. Taxa pentru locul de parcare în Sectorul 6 se calculează diferit, în funcție de zona fiscală, după cum urmează: pentru zona A (spre exemplu, Cartierul ANL Brâncuşi) – tariful este de 77 lei/an , pentru zona B (ex. Cartierul Drumul Taberei) – 58 de lei/an, iar pentru zona C (ex. zona Cartierului Militari) – 47 de lei/an.

