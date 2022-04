„Mă jur că în toată viața mea de călător cu taxiul nu am văzut așa ceva. Exact 10 ecrane pe care urmărește fluxul de informații are omul. E fuckin’ Mediafaxul. Mi-e și frică dacă mai poate fi atent la drum. Plus muzica din boxe.”, a scris Geanina Simion, lângă fotografia cu partea din față a taximetrului în care călătorea.

Tânără a răspuns apoi câtorva comentarii și a dat mai multe detalii despre tehnologia din mașină: „Patru îs cu aplicații de maps. Diferite. Una e „oglindă retrovizoare” digitală, cu aplicație. Unul e un film pe ProTV. Unul cu videoclipuri hip-hop. E incredibil.”

La finalul cursei, clienta a avut o surpriză atunci când a vrut să plătească cu cardul: Later edit: „Nu îi merge POS-ul. Ăla e vechi. POS-ul era legat la o aplicație de pe ecran care dădea erori. :))) A zis: „Greu cu tehnologia.” Am râs.”2

Postarea a fost distribuită de peste 400 de ori și a avut peste 800 de reacții.

GSP.RO Primele declarații ale pilotului rus care a șocat întreaga lume cu gestul său. Explicații de necrezut. S-a luat o decizie drastică în cazul lui

Playtech.ro BOMBĂ! Traian Băsescu a primit LOVITURA DE GRAȚIE! Vestea de ultim moment, ce se întâmplă cu fostul președinte

Observatornews.ro ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs accidentul cu două TIR-uri de pe "Valea Morții". Șoferii n-au avut nicio șansă

HOROSCOP Horoscop 12 aprilie 2022. Vărsătorii au toate șansele să înceapă să filosofeze despre tot ce este legat de bani și resurse

Știrileprotv.ro Mai multe avioane de luptă rusești au fost interceptate de poliția aeriană NATO deasupra Mării Negre. Piloții din România sunt în alertă sporită: ”Putem fi nevoiți să doborâm avionul inamic”

Orangesport.ro Clipele teribile prin care a trecut vedeta TV: "Eram moartă pe interior"