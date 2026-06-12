Un tehnician a analizat în detaliu dispozitivul

Conform NBC News, printre primii cumpărători ai telefonului T1, dispozitivul a fost analizat în detaliu de tehnicianul iFixit, Shahram Mokhtari. Acesta a observat imediat similitudini izbitoare între T1 și modelul HTC U24 Pro lansat în 2024. Analiza a inclus scanări CT și dezasamblarea completă a telefoanelor pentru comparație, relatează cotidianul german Bild.

Rezultatele au fost următoarele: multe dintre componentele esențiale, precum ecranul, camerele, difuzoarele, placa de bază și procesorul Snapdragon-7-Gen-3, sunt aproape identice.

Diferențele apar doar la blitz, la grila difuzorului, la unele componente de memorie și la baterie. T1 are o baterie mai mare, dar se încarcă mai lent.

Site-ul Trump Mobile promova inițial T1 cu expresia „Made in USA”

Inițial, site-ul Trump Mobile promova T1 cu expresia „Made in USA”. Ulterior, aceste afirmații au fost înlocuite cu „American-Proud Design” și „asamblat în SUA”.

Conform regulamentelor stricte ale Comisiei Federale pentru Comerț (FTC), pentru ca un produs să fie etichetat „Made in USA”, majoritatea componentelor trebuie să fie fabricate și procesate în SUA. Această modificare ridică întrebări despre originea reală a telefonului.

Care este părerea experților

Experții sugerează că o mare parte din dezvoltarea și producția T1 rămâne concentrată în Asia. HTC U24 Pro, modelul cu care T1 se aseamănă foarte mult, a fost fabricat în China.

Deși Trump Mobile susține că anumite etape de asamblare au loc în SUA, aceste informații nu au fost confirmate independent.

Mokhtari consideră, de asemenea, că este posibil ca Trump Mobile să utilizeze același producător contractual sau aceeași platformă tehnică ca HTC. Astfel de ODM-uri (producători de design original) dezvoltă dispozitive care sunt ulterior vândute sub diverse mărci.

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