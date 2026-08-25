Adelina Pestrițu şi-a pus fanii pe jar în vacanța petrecută în Maldive! Vedeta a pus mâna pe o burtică suspectă și a scris pe pagina ei socializare: „Trebuie să vă anunț că…”. Urmăritorii au crezut imediat că bruneta ar putea fi însărcinată! Însă aceasta a lămurit misterul și a spus că, de fapt, a mâncat prea mult.

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Adelina a recunoscut, cu umor, că nu barza este motivul pentru care și-a ținut mâna pe burtică, ci mâncarea din vacanță.

Adelina Pestrițu prezintă la PRO TV reality-show-ul „Burlacii: Foc în Paradis”

Recent, PRO TV a făcut anunțul oficial privind lansarea unuia dintre cele mai așteptate reality-show-uri ale toamnei. Emisiunea „Burlacii: Foc în Paradis” va avea premiera pe 14 septembrie, fiind difuzată atât pe postul TV, cât și pe platforma online VOYO.

Producția filmată în Turcia marchează și revenirea Adelinei Pestrițu pe micul ecran, vedeta fiind cea care îi va însoți pe concurenți de-a lungul întregului sezon.

„Sunt foarte fericită să mă alătur echipei PRO TV într-un proiect atât de spectaculos. Simt că această propunere a venit exact în momentul potrivit din viața mea și m-a convins că, după aproape 10 ani, este timpul să revin în televiziune.

Am spus mereu că voi face acest pas atunci când voi simți că formatul mi se potrivește cu adevărat, iar Burlacii: Foc în Paradis este exact genul de proiect pe care îl așteptam. Am acceptat provocarea fără să stau prea mult pe gânduri”, a declarat Adelina Pestrițu.

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