În urmă cu puțin timp, Theo Rose a anunțat pe una dintre rețelele de socializare că are COVID-19. Tânăra artista a făcut public și testul PCR pe care l-a făcut noaptea trecută. Este pentru a doua oară când vedeta se îmbolnăvește din cauza acestui virus perfid.

„Să vă zic… Am făcut aseară din nou test rapid și ce credeți?! Pozitiv. Am fost la 3 dimineața la Otopeni, la o secție de testare PCR non-stop. Am primit acum rezultatul. Pozitiv. Am mai avut o dată COVID anul trecut, în noiembrie. Vis!”, a declarat Theo Rose.

Artista a anunțat că este nevoită să anuleze toate cântările pe care le avea, deși era foarte încântată de programul aglomerat pe care îl aveam. Acum, Theo Rose va trebui să stea timp de două săptămâni în izolare la domiciliu.

„Era o perioadă cu evenimente, cam ultima perioadă plină din sezonul acesta. Era vis pentru mine și toată trupa să le putem onora. Îmi pare rău! Vă țin aici la curent cu toate activitățile mele casnice și vă rog să aveți grijă de voi”, a mai spus vedeta.

Theo Rose a crezut că e răcită

Artista declara în urmă cu o zi că a luat pastile pentru că ea credea că este răcită. Theo Rose spunea că va urma un tratament și va face pauză două zile, fără să știe că era infectată din nou cu COVID-19. Pe 10 septembrie, artista a fost la PRO TV, unde i-a ținut locul Adelei Popescu la „Vorbește lumea”, după ce prezentatoarea s-a îmbolnăvit de coronavirus.

„Făceam astăzi mișto de răceală și am zis că am fentat-o, că am luat pastile zilele astea și că nu m-a mai luat. Da, m-a luat. Dar Dumnezeu m-a ajutat și am terminat ultima cântare și am pauză două zile.

N-o să mai vorbesc două zile. O să iau tratament, o să iau aerosoli și ne vedem. E ca Dracu. Mi s-a sucit și piciorul pentru că am călcat prost”, a povestit Theo Rose pe Instagram.

