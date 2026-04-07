Naștere neașteptată în timpul zborului

Situația a avut loc la bordul zborului BW005, care a durat aproximativ patru ore. Conform regulamentului companiei aeriene, femeile însărcinate pot călători fără aviz medical până la sfârșitul celei de-a 32-a săptămâni de sarcină, însă le este interzis să zboare după a 35-a săptămână.

În timp ce avionul se apropia de destinație, echipajul a informat controlorii de trafic aerian despre situația medicală urgentă. „Avem o pasageră, o femeie însărcinată, care intră în travaliu în acest moment. Solicităm asistență medicală de urgență”, a anunțat pilotul, conform unui material audio obținut de CBS News.

Echipajul a gestionat situația conform procedurilor standard, fără a declara stare de urgență, a precizat Caribbean Airlines.

Controlorul de trafic a întrebat apoi: „Caribbean 5, am înțeles. Și Caribbean 5, doriți ca personalul medical să fie prezent la poarta de îmbarcare?”. Ulterior, acesta a coordonat sosirea echipajului medical la poarta de debarcare.

Propunerea amuzantă a unui controlor de trafic

În timpul schimbului de informații, controlorul de trafic a întrebat: „A ieșit deja?”. După ce piloții au confirmat că femeia a născut în timpul zborului, controlorul a sugerat, în glumă: „Bine, spune-i că trebuie să-l numească Kennedy”, referindu-se la Aeroportul Internațional John F. Kennedy din New York, unde urma să aterizeze avionul.

În urma celor auzite, pilotul a început să râdă, spunând: „Ah, Kennedy, așa voi face.”

Compania aeriană a declarat ulterior că mama și nou-născutul au fost îngrijiți de personalul medical imediat ce au ajuns la aeroportul JFK.

„Compania aeriană apreciază profesionalismul și reacția echilibrată a echipajului său, care a gestionat situația în conformitate cu procedurile stabilite, asigurând siguranța și confortul tuturor celor aflați la bord”, a declarat Caribbean Airlines, într-un comunicat.

Nu s-a menționat însă dacă mama a numit copilul Kennedy.

Ce se întâmplă cu cetățenia copilului

Nașterea copilului în timpul zborului din Jamaica spre SUA ridică și o dilemă juridică importantă, potrivit Sky News. Avocatul de imigrație Brad Bernstein a explicat într-un videoclip publicat pe canalul său de YouTube: „Acum, întrebarea importantă este… acel copil este cetățean american?”.

El a oferit și răspunsul: „Depinde de un singur lucru: unde se afla exact avionul în spațiul aerian în momentul nașterii. Dacă bebelușul s-a născut în spațiul aerian al SUA, atunci, conform celui de-al 14-lea Amendament și reglementărilor Departamentului de Stat, copilul este automat cetățean american. Dar dacă nașterea a avut loc chiar cu câteva minute mai devreme, în afara spațiului aerian al SUA, atunci nu este cetățean american”, a explicat Bernstein.

