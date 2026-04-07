Luna a blocat complet Soarele timp de 53 de minute

Evenimentul spectaculos a avut loc ieri, 6 aprilie, în timp ce nava spațială Orion survola fața nevăzută a Lunii. Această traiectorie a plasat echipajul la locul și momentul potrivit pentru a vedea cum Luna blochează complet Soarele timp de aproximativ 53 de minute, o durată mult mai mare decât perioada maximă de totalitate a eclipselor observate de pe Pământ, potrivit Space.com.

Însă nu doar durata a făcut ca această eclipsă să fie extraordinară, ci și perspectiva unică.

Astronautul NASA Victor Glover a descris experiența ca fiind „SF” și „ireală”:

„Totul continuă să fie ireal. Soarele a trecut în spatele Lunii, iar coroana este încă vizibilă, este strălucitoare și creează aproape un halou în jurul întregii Luni. Pământul este atât de luminos acolo, iar Luna pur și simplu plutește în fața noastră.”

„Acest glob negru este în fața noastră”

Pe măsură ce s-a lăsat întunericul, un alt fenomen a ieșit rapid la iveală. „Când ajungi pe partea orientată spre Pământ, apare deja strălucirea pământească (earthshine), la doar câteva secunde după ce Soarele apune în spatele Lunii, poți vedea reflexia luminii Pământului”, a adăugat acesta.

Privind prin ferestrele capsulei Orion, echipajul a putut distinge strălucirea slabă a luminii solare reflectate de Pământ, în timp ce stelele și planetele se vedeau pe fundal. Luna însăși s-a transformat într-o siluetă clară: „Acest glob negru este în fața noastră”, așa cum l-a descris Glover, conturat de coroana solară incandescentă.

Fotografia surprinde inelele bazinului Orientale, unul dintre cele mai tinere și mai bine conservate cratere mari de impact de pe Lună. Foto: Facebook NASA/Artemis.

Deși este o priveliște rară, nu este pentru prima dată când o eclipsă solară este observată din regiunile lunare.

Astronauții misiunilor Apollo, care au orbitat Luna, spre deosebire de survolul efectuat de Artemis 2, au fost de asemenea martorii unor eclipse solare, a declarat Kelsey Young, responsabilul NASA pentru operațiunile științifice de zbor ale programului Artemis, în cadrul unei conferințe de presă susținute sâmbătă, 4 aprilie.

Misiunea Artemis 2 durează aproximativ 10 zile și are rolul de a testa sistemele de suport vital ale capsulei Orion. Dacă totul decurge conform planului, această misiune va deschide calea pentru Artemis 3, programată pentru anii următori, care va include aselenizarea propriu-zisă la Polul Sud al Lunii – o regiune de un interes strategic uriaș datorită rezervelor de gheață care ar putea fi transformate în apă și combustibil.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Joi, NASA a publicat o imagine istorică a Pământului care se ascunde în spatele orizontului lunar, la mai bine de 57 de ani după ce un astronaut de pe Apollo 8 a surprins celebra imagine „Earthrise”.





Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE