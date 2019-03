Theresa May ar putea cere un al patrulea vot pe acordul Brexit (presă)

Parlamentul a respins, vineri, pentru a treia oară acordul pentru Brexit, cu 344 de voturi împotrivă şi 286. Președintele Partidului Conservator, Brandon Lewis, a declarat pentru BBC că modalitatea optimă de a respecta referendumul în care s-a decis ieșirea țării din UE este realizarea acordului.

Mai multe ziare britanice susţin că May are în vedere să ofere deputaţilor o alternativă: acordul propus de May sau un alt proiect, care ar duce la ieşirea din UE în condiţii mai moderate. Şefa cabinetului speră să convingă astfel euroscepticii din partidul de guvernământ, care consideră că acordul negociat de ea cu Bruxellesul timp de doi ani nu pune capăt destul de clar legăturilor cu UE, scrie Agerpres.

Pe 10 aprilie, a fost convocat un Consiliu European extraordinar, ca urmare votului de vineri din Parlament.

