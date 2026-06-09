Complexul „Timiș 4 All” va ocupa o suprafață de peste 9 hectare și este considerat unul dintre cele mai mari centre sportive din România. Printre facilități se numără un patinoar, un bazin de înot semiolimpic, terenuri de tenis – inclusiv unul cu tribună, o pistă de atletism, săli pentru scrimă și gimnastică, precum și terenuri pentru minifotbal, baschet și volei. În plus, proiectul include zone de recreere, spații pentru concerte, expoziții și simpozioane.

„Complexul Multifuncțional Timiș 4 All este unul dintre cele mai ambițioase proiecte pe care le dezvoltăm la Consiliul Județean Timiș. Vorbim de o investiție importantă, nu doar din punct de vedere financiar, ci mai ales din punct de vedere al impactului social și sportiv pe care îl va avea. Obiectivul principal este realizarea unei infrastructuri sportive moderne care să deservească tot județul Timiș. Vrem să oferim condiții nu doar pentru sportul de performanță și de masă; de aceea am gândit mai multe locuri de recreere, spații pentru concerte, simpozioane sau expoziții”, a declarat Alfred Simonis.

Acest complex face parte dintr-un plan amplu de revitalizare a fostei unități militare de la intrarea în Giroc, transformând zona într-un spațiu dedicat activităților sportive, educaționale și comunitare. Pe același teren este planificat și Centrul Comunitar „Forum 01115”, un proiect finanțat parțial din fonduri europene, ce va include facilități pentru educație, robotică, activități culturale și un amfiteatru în aer liber.

Valoarea estimată a investiției pentru Centrul Comunitar este de aproximativ 70 de milioane de lei, din care o parte va fi acoperită prin fonduri europene, iar restul prin bugetul Consiliului Județean Timiș, în colaborare cu Primăria Municipiului Timișoara.