În timp ce stăteau de vorbă liniștiți în fața unei curți, animalul s-a apropiat brusc și a început să-i alerge, provocând panică în rândul grupului.

Momentul a fost surprins de o cameră de supraveghere și scoate în evidență o problemă tot mai serioasă în zonă: creșterea numărului de ursoaice cu pui.

Animalul, aflat la doar câțiva pași de tineri, a fost observat prima dată de o fată din grup, care a strigat imediat să își avertizeze prietenii. Astfel, toți au reușit să scape în ultimul moment.

„Deodată am văzut că ursul coboară și m-am uitat după el. Am vrut să intru în curte, dar poarta era închisă. Nu am mai trăit așa ceva până acum. De obicei, îl mai vedem pe stradă, dar să ne fugărească în timp ce eram cu prietenii, a fost de neuitat”, a povestit tânăra pentru Observator News.

Deși cei șase au avut noroc și s-au salvat datorită vigilenței și rapidității de reacție, incidentul ridică mari semne de întrebare cu privire la siguranța comunității.

În condițiile în care populația de urși continuă să crească, autoritățile sunt puse în fața unei probleme tot mai urgente, care necesită măsuri ferme și eficiente.

