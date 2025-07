Administratorul plajei i-a făcut „săraci”

Bărbatul, identificat ca administratorul plajei Yucatan, a utilizat un limbaj jignitor față de un grup de tineri. Potrivit Ziua de Constanța, plaja Yucatan este deținută de fratele Simonei Halep, Nicolae Halep.

Într-o filmare care a ajuns pe platformele sociale se vede cum administratorul plajei vorbește cu unul dintre tineri. Acesta îl întreabă dacă are vârsta de 20 de ani. Ulterior, acesta este întrebat de o tânără de ce se adresează în acest fel, iar răspunsul acestuia a fost: „Pentru că sunt administratorul plajei”.

Acesta a negat că s-ar fi adresat într-un mod jignitor: „Nu ți-am vorbit urât”. Apoi, și-a îndreptat privirea spre tânărul cu care vorbea la început și l-a întrebat: „Cine te-a făcut sărac?”.

În continuare, tinerele au remarcat faptul că acesta și-a schimbat atitudinea atunci când a sesizat că este filmat, însă bărbatul a revenit și a spus:

„Băi săracilor, ca să știți așa: aici, oamenii ăștia (n.red- care stau la șezlong) au bani și au plătit ca să vadă marea. Voi, pentru că aveți cearceafuri și sunteți săraci…Eu am curățat, eu am vopsit…eu sunt din aprilie aici. Ţine telefonul ăla la tine, te rog frumos!”.

#viral #romania #mamaia #plaja #scandal ♬ original sound - 🖤Ioana&Maria🖤 @ioanaandmaria [Fata este acoperita ca asa ne a sugerat poliția sa facem]Nu ni se pare normal să existe acest comportament față de oamenii care stau pe prosoape,venind chiar din partea administratorului plajei(putea să fie un bunic,o soră un frate de al vostru) și refuză să dea 150 de lei pe un sezlong(pentru ca da atât este) și să fie făcuți săraci și anumite asumări ofensatoare. Mulțumim și persoanelor de pe plajă pentru susținere și încurajare. Zona unde am stat cu prosoapele înainte să sară cineva cu gura este unde anul trecut era voie cu prosoape, dar cum am zis și în video anul ăsta s a mai adăugat un rând în plus(și nu știu dacă se știe de autorități sau nu). Între timp oamenii am înțeles ca vor face plângere la protecția consumatorului. #fyp

Fratele Simonei Halep este acționar majoritar la firma care administrează plaja

Tânăra care a făcut public clipul susține că zona de șezlonguri ar fi fost extinsă, posibil ilegal, reducând spațiul pentru cei care folosesc cearceafuri sau prosoape.

Sursa citată a încercat să vorbească cu administratorul plajei, însă cel care a răspuns la telefon a refuzat să-și confirme identitatea după ce a aflat motivul apelului.

Plaja Yucatan din Năvodari este administrată de Yucatan Bay SRL, o firmă înființată în urmă cu trei ani, cu sediul în Constanța. Compania a înregistrat o creștere financiară semnificativă, raportând anul trecut o cifră de afaceri de 720.000 lei, cu un profit net de peste 509.000 lei, o creștere de 454% față de anul precedent.

Firma este deținută majoritar de Halep Nicolae, fratele Simonei Halep, și de Tala Alina, care este și administrator unic.

