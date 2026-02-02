Locuitorii din Ploiești se plâng că traficul a fost îngreunat din cauza gheții și a zăpezii de pe șosea

Meteorologii ANM au anunțat viscol și ninsoare în mai multe județe din țară, până miercuri dimineața. Prahova se află pe lista județelor vizate de atenționare ANM. Un strat consistent de zăpadă s-a depus și în Ploiești, acolo unde locuitorii se plâng că autoritățile nu au intervenit prompt pentru deszăpezire și curățarea drumurilor.

Potrivit presei locale, străzile din Ploiești au devenit impracticabile din cauza gheții și zăpezii necurățate, transformându-se într-un „patinoar” periculos pentru șoferi. Locuitorii susțin că autoritățile nu au intervenit cu material antiderapant, deși erau obligate să o facă.

„E bătaie de joc! Știau că vine zăpada și nu au dat cu nimic pe jos!” sau „Neața. Să-i anunțați pe ai noștri conducători cum că a nins și încă mai ninge. N-au dat cu absolut nimic pe carosabil” sunt doar câteva dintre reacțiile ploieștenilor, potrivit sursei citate mai sus.

Un TIR nu a putut urca pe un pod din Ploiești, din cauza zăpezii și a gheții

Traficul rutier a fost îngreunat în Ploiești, în dimineața zilei de 2 februarie 2026, din cauza drumurilor necurățate de gheață și zăpadă, informează sursa citată mai sus. Mai mulți localnici au semnalat probleme în oraș.

„Plătim taxe mai mari, chiar duble, și nu primim nimic la schimb. (…) Un TIR care nu putea urca, în această dimineață, podul din zona Jumbo, din cauza drumului”, a spus un cetățean.

Ninsoare puternică în toată țara, anunțată până miercuri, 4 februarie 2026

Meteorologii ANM au emis mai multe avertizări de ninsoare și coduri galbene de ger și polei, valabile pentru 15 județe din România. Codul galben de ger este valabil până marți, 3 februarie 2026 la ora 10:00.

„În Moldova, Dobrogea, Oltenia, Muntenia, estul și sud-estul Transilvaniei, vor fi temperaturi deosebit de scăzute (în medie, cu 7…9 grade mai mici decât cele normale datei) cu valori maxime ce se vor încadra între -9 și -3 grade, mai mici în nordul Moldovei, până spre -15 grade, unde gerul va persista și pe parcursul zilei. Noaptea va fi ger, astfel că temperaturile minime se vor încadra între -20 și -8 grade”, a transmis ANM. Atenționarea meteorologică de ninsori, viscol și polei este valabilă până miercuri, 4 februarie 2026, în toată țara.

„Vremea va fi deosebit de rece, cu precădere în regiunile extracarpatice, geroasă în timpul dimineților și nopților, la început în Moldova, apoi și în Dobrogea, estul și sud-estul Transilvaniei, în Muntenia și Oltenia și izolat în sudul Banatului. Astfel, în aceste regiuni temperaturile minime se vor situa în general între -20 și -7 grade, iar cele maxime între -15 și -2 grade, cu cele mai scăzute valori în nordul Moldovei, unde gerul va persista și pe parcursul zilelor.

Începând cu orele serii de duminică și până luni dimineață, ninsorile se vor extinde în jumătatea de sud a teritoriului, local cu depunere de strat de zăpadă (în general de 2…10 cm), iar pe parcursul zilei de luni va mai ninge slab, local în vest, sud și sud-est și izolat în rest. În noaptea de marți spre miercuri în centru și nord-est vor fi precipitații mixte. Pe arii restrânse se va forma polei sau ghețuș”, au mai transmis meteorologii ANM.

Zeci de utilaje și echipe mobilizate pentru deszăpezire în București

În noaptea de duminică spre luni a nins în mare parte din România, iar în București s-a depus un strat de aproximativ 15 centimetri de zăpadă, măsurat dimineața, în jurul orei 08:00.

Zăpada s-a așternut rapid pe străzile orașului, iar condițiile de trafic au devenit specifice sezonului rece. Autoritățile au anunțat că sute de utilaje de deszăpezire acționează pe drumurile publice din țară, inclusiv în București.

În Capitală, intervențiile au continuat pe arterele principale și pe străzile secundare, cu prioritate în zonele aglomerate și în punctele considerate sensibile, unde zăpada putea crea dificultăți suplimentare.

În Sectorul 1, primarul a declarat că operațiunile de deszăpezire nu se desfășoară la capacitate maximă, din cauza lipsei suficiente de utilaje din partea operatorului responsabil. Pentru a face față situației, au fost implicate și echipe de la spațiile verzi, astfel încât zăpada să fie îndepărtată mai rapid de pe străzi.

Recomandări pentru șoferi, în condiții de iarnă

Din cauza ninsorii și a stratului de zăpadă depus, circulația rutieră în București și pe mai multe drumuri naționale se face în condiții de iarnă, iar intervențiile de deszăpezire continuă pe parcursul zilei.

Autoritățile le recomandă șoferilor să circule cu prudență, să adapteze viteza la starea carosabilului și să țină cont de faptul că traficul se desfășoară în condiții de iarnă. De asemenea, conducătorii auto sunt sfătuiți să se informeze înainte de plecare și să fie atenți pe drumurile unde zăpada poate crea dificultăți de circulație.

Senatorii care nu vor veni la ședințele de plen vor fi sancționați începând din acest an. Câți bani vor pierde pentru absențele nemotivate
Știri România 15:53
Senatorii care nu vor veni la ședințele de plen vor fi sancționați începând din acest an. Câți bani vor pierde pentru absențele nemotivate
Un șofer cu Tesla Cybertruck a fost oprit de Poliție la Lugoj și a aflat că nu avea voie să conducă mașina din cauza Codului Rutier din România
Știri România 14:39
Un șofer cu Tesla Cybertruck a fost oprit de Poliție la Lugoj și a aflat că nu avea voie să conducă mașina din cauza Codului Rutier din România
Denise Rifai, primele declarații după ce a semnat cu Antena 1: „A venit vremea pentru o schimbare". Alături de cine face echipă
Stiri Mondene 16:01
Denise Rifai, primele declarații după ce a semnat cu Antena 1: „A venit vremea pentru o schimbare”. Alături de cine face echipă
Antonia, mesaj emoționant despre cei trei copii ai săi: „Drumul meu ca mamă a început cu Maya, într-o situație dificilă"
Stiri Mondene 15:50
Antonia, mesaj emoționant despre cei trei copii ai săi: „Drumul meu ca mamă a început cu Maya, într-o situație dificilă”
Ilie Bolojan s-a enervat când a fost întrebat de ceasul purtat: „Vă rog să nu mai mințiți, este ieftin"
Politică 15:28
Ilie Bolojan s-a enervat când a fost întrebat de ceasul purtat: „Vă rog să nu mai mințiți, este ieftin”
Oana Gheorghiu crede că și compania TAROM ar trebui să fie privatizată după modelul Dacia
Politică 01 feb.
Oana Gheorghiu crede că și compania TAROM ar trebui să fie privatizată după modelul Dacia
