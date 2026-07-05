Producătorul auto cu sediul în Wolfsburg ia în considerare în prezent vânzarea și în Germania a modelelor dezvoltate și produse în China.

Potrivit publicației Handelsblatt, planul este discutat în contextul măsurilor prin care grupul încearcă să reducă costurile și să își recapete competitivitatea. De asemenea, este posibilă chiar și producția acestor modele chinezești în fabrici germane, fabrica din Zwickau fiind deosebit de potrivită.

Până acum, piețele au fost strict separate: în Europa, vehiculele produse în Germania sunt vândute predominant. Vehiculele produse în China sunt vândute în China.

Unul dintre principalele modele vizate este VW ID.Era 9X, un SUV electric cu range extender dezvoltat împreună cu producătorul chinez SAIC. Modelul este puțin mai mare decât Volkswagen Touareg și ar putea deveni succesorul acestuia după încetarea producției actualei generații.

În China, VW ID.Era 9X este comercializat la un preț de aproximativ 45.000 de euro, în timp ce un Touareg pornește de la aproximativ 75.000 de euro în versiunea „Final Edition”.

Surse din interiorul companiei susțin că Volkswagen ia în calcul și lansarea în Europa a unui alt model construit pe noua platformă chineză CSP, programat să debuteze în 2027.

Înainte de comercializare, vehiculul ar avea nevoie de modificări pentru a respecta normele europene privind software-ul, materialele și sistemele de asistență pentru șofer.

Planul nu este însă susținut de toți liderii companiei. Mai mulți manageri avertizează că importul sau producția unor modele dezvoltate în China ar putea afecta imaginea mărcii Volkswagen, chiar dacă ar reduce semnificativ costurile.

Subiectul este așteptat să fie discutat în cadrul reuniunii Consiliului de Supraveghere al Volkswagen din 9 iulie, când strategia grupului pentru piața chineză va fi analizată în detaliu.

Volkswagen se confrunta cu una din cele mai mari crize din istorie și ar putea închide 4 fabrici din Germania, până în 2030.

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