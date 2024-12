Candidatul independent pentru functia de Presedinte al Romaniei, Calin Georgescu, pleaca la finalul unei declaratii de presa, in semn de protest fata de hotararea Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) privind anularea alegerilor prezidentiale, in fata unei sectiii de vot, in Mogosoaia, duminica, 8 decembrie, 2024. ALEXANDRU DOBRE/ MEDIAFAX FOTO.