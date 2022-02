Toni Grecu, 62 de ani, este nu doar unul dintre cei mai cunoscuți oameni de divertisment ai României ultimelor decenii, dar și unul dintre membrii fondatori ai grupului ”Divertis”, un nume important pe scena artistică a țării.

După ce și-a trăit succesul pe scenă înainte de Revoluția din 1989, prin spectacolele date în diverse orașe ale țării sau pe Litoral, unde se înghesuiau zeci de mii de studenți, în general, „Divertis” a căpătat o și mai mare notorietate, la nivel național, prin prezența pe micul ecran, cu show-uri televizate, care i-a adus în casele tuturor românilor.

De ce s-a rupt Divertis: „Patinam”

Invitat al lui Denise Rifai în cadrul emisiunii „40 de întrebări”, la Kanal D, ieșeanul a explicat că nu este certat și nu poartă ranchiună foștilor membri ai echipei, cu toate că au existat cuvinte dure din parte foștilor coechipieri de scenă, iar grupul s-a scindat în urmă cu mai mulți ani.

„Eu patinam. Nu mai scoteam nimic. Asta e! Am simțit nevoia să deschid o fereastră și să ies în lume”, a explicat Toni Grecu.

Gyuri a murit din cauza unui atac cerebral

A oferit detalii: „N-am fost certat niciodată, de fapt, cu niciun coleg. Că nu mai vorbim, cum vorbeam înainte, asta e viața! Cu Gyuri e un mare regret al vieții mele. Eu, personal, îi datorez imens. Multele momente excepționale pe care mi le-a oferit pe scenă, un artist extraordinar. Nu știu dacă România va mai avea curând un talent de anvergura lui pe zona asta de comedie”.

Ioan Gyuri Pascu a murit în septembrie 2016, la vârsta de 55 de ani, din cauza unui atac cerebral.

„Aș schimba asta la mine: nehotărârea”

Toni Grecu a precizat că s-a adaptat mereu la viața artistică: ”Nu sunt prizonierul propriilor idei. E foarte complicat în televiziune să fii prizonierul propriilor idei, vei pierde. Mă adaptez la context, oameni noi, colaboratori noi. Sunt multe lucruri ce nu-mi plac la mine, faptul că uneori nu iau hotărâri rapide și tranșante. Asta aș schimba la mine: nehotărârea. Uneori, ”scăldatul” nu e o chestie OK, trebuie să iei hotărâri ferme și rapide.

Amintiri din Epoca de Aur

Toni Grecu a făcut și o comparație între epoci, înainte și după Revoluția din 1989, mai ales că a fost apreciat, diferit, în ambele ere: ”Umorul în comunist era inteligent, fiindcă te obligau idioții care făceau cenzura. Dacă ai portofelul plin, capitalismul o să-ți placă grozav. Dacă nu-l ai, o să fii nostalgic după comunism. depinde de portofol. Astăzi, în România, sper să nu mai existe copii care să sugă hârtia de la înghețată și să bea suc prin gaura făcută prin dopul de tablă de la sticlă, ca să savureze băutura câte două ore”. O singură dată i-a fost teamă cu adevărat, în timpul Epocii de Aur, când a fost o razie a Securității la Radio Vacanța din Costinești, dar cineva a șters banda audio incriminatorie, cu glume antiregim, ”înregistrând muzică populară pe deasupra”.

Cum s-au răzbunat politicienii

Umoristul era unul dintre preferații lui Nicu Ceaușescu, fiul fostului dictator luând casetele video de la Securitate cu programul artistic al grupului Divertis. Apoi, Toni Grecu a parodiat diverși politicieni, detaliu ce nu a convenit mereu celor luați peste picior. Întrebat dacă a avut de suferit din această cauză, artistul a explicat că au existat consecințe altfel expuse în fapte: ”Nu m-a amenințat niciun politician. Așa, s-au întâmplat niște chestii, și mai încoace. Umorul politic nu e foarte confortabil, deși e prizat bine de public. Cel ce-l face își asumă niște riscuri, printre care și să ți se spună la televziuni: ”Prietene, nu se mai poate! Trebuie să-ți vezi de treabă”. Niciodată un politician n-o să vină la tine: ”Alo, nene, ce faci?!”. Am pățit-o după 2009, venind încoace, spre 2015, când am primit mesaje de acest gen”.

