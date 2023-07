Bennett rămâne în istoria muzicii cu nenumărate melodii și cu concerte memorabile alături de maestrul său, Frank Sinatra, sau de Aretha Franklin. Cariera sa impresionntă s-a întins pe 7 decenii.

Printre cele mai cunoscute piese ale sale se numără „The Way You Look Tonight”, „Body and Soul” sau „(I Left My Heart) In San Francisco”.

Cântărețul din Queens a câștigat 19 premii Grammy și a vândut peste 50 de milioane de discuri în întreaga lume.

„Viața este un cadou, chiar și cu Alzheimer”

La scurt timp după împlinirea a 90 de ani, Bennett declara: „Aș fi putut să mă retrag acum 16 ani, dar îmi place pur și simplu ceea ce fac”.

În 2020, când a fost diagnosticat cu Alzheimer, boală care îl măcina încă din 2016, artistul scria, pe Twitter, un mesaj emoționant: „Viața este un cadou, chiar și cu Alzheimer”.

El a susținut ultimul său concert în august 2021, alături de Lady Gaga, la Radio City Music Hall din New York.

Muzica nu a fost singura activitate artistică a lui Bennett. Picturile sale sunt expuse la Smithsonian Institution și la Butler Institute of American Art, sub semnătura Anthony Dominick Benedetto.

În 2001, a fondat Frank Sinatra School of the Arts din Queens, New York, care oferă calificări în artă plastică, dans, muzică vocală și instrumentală, dramă și film.

Născut Anthony Dominick Benedetto în 1926, într-o familie de imigranți italieni, Bennett a lăsat în urmă patru copii: Danny și Dae, din primul mariaj, cu Patricia Beech, Joanna și Antonia, din cea de-a doua căsătorie, cu Sandra Grant Bennett, de care s-a despărțit în 1979.

Era căsătorit cu Susan Crow, cu 40 de ani mai mică decât el, din 2007.

Foto: Hepta

