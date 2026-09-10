Topul județelor care au angajat cel mai mult anul acesta: București, Brașov, Ilfov, Cluj, Iași, Constanța și Timiș au avut cele mai multe joburi deschise pentru candidați. Harghita, Mehedinți și Caraș – Severin se află în coada clasamentului

Din cele aproape 150.000 de joburi postate din ianuarie și până acum pe eJobs.ro, 71.000 au fost pentru București, capitala înglobând, astfel, aproape jumătate din oferta totală de locuri de muncă de la nivel național.

Brașov este județul care a adus următoarele cele mai multe locuri de muncă pentru candidați, fiind urmat de Ilfov, Cluj, Iași, Constanța și Timiș. „Dintre toate acestea, Brașovul este județul care a urcat cel mai mult în clasament, de pe locul al cincilea, în 2025 pe locul al doilea, anul acesta. Clujul și Iașiul au scăzut ușor, fiind înlocuite de Ilfov. Cu excepția Bucureștiului, unde există cea mai mare diversitate a domeniilor care angajează, în celelalte orașe volumul cel mai mare de joburi a venit din sectoare precum retail, industria alimentară, servicii, turism, financiar / bancar și transport / logistică”, spune Bogdan Badea, CEO eJobs.ro, cea mai mare platformă de recrutare online din România.

În funcție de nivelul de carieră căutat de angajatori, cele mai multe joburi s-au adresat candidaților entry level (aproximativ 60% din oferta totală de locuri de muncă). Cei din segmentul mid – level (2 – 5 ani de experiență) a fost a doua cea mai cerută categorie de candidați, după care urmează cei fără experiență, seniorii (peste 5 ani de experiență) și managerii. „Corelăm aceste date și cu datele despre departamentele pentru care s-au făcut cele mai multe angajări și observăm un număr mare de departamente care în mod tradițional au o rată de fluctuație crescută și impun o nevoie permanentă de înlocuire a angajaților plecați”, comentează Bogdan Badea. Astfel, este vorba despre departamente precum vânzări, client service / call center, administrativ / logistică, producție sau contabilitate.

În județele cu cele mai multe poziții deschise anul acesta, salariile medii nete variază între 5.000 și 6.500 de lei, pe lună, potrivit datelor Salario, comparatorul salarial marca eJobs. Cea mai mare medie este înregistrată în București – 6.500 de lei. 5.800 de lei este media netă pentru Cluj, 5.500 pentru Timiș și 5.000 de lei pentru Ilfov, Iași, Brașov și Constanța. Pentru categoria entry – level, cea pntru care se recrutează cel mai mult, media este de 4.000 de lei net, pe lună.

Sunt și județe cu un ritm sensibil mai scăzut al recrutării, Harghita, Mehedinți, Caraș Severin și Covasna fiind cele care au avut cele mai puține poziții deschise, de la începutul anului și până acum. „În aceste cazuri vorbim despre 4.500 – 5.000 de joburi disponibile pentru fiecare județ în parte, cifre care îi determină pe mulți dintre candidați să aplice pentru locuri de muncă din cele mai apropiate orașe mari, pentru a-și crește șansele de a fi angajați. Pentru ei, opțiunile sunt, de cele mai multe ori, chiar județele mari care apar în partea de sus a clasamentului, respectiv Capitala, Brașovul, Ilfov, Cluj, Iași, Timiș ori Constanța”, mai spune Bogdan Badea.

În acest moment, peste 17.000 de locuri de muncă sunt disponibile pe eJobs.ro și 9.200 pe iajob.ro, platforma de locuri de muncă lansată de eJobs România și dedicată candidaților care își doresc să se angajeze rapid, fără a mai trece prin pașii tradiționali ai unui proces de recrutare, precum crearea unui CV.

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