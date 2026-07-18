Ce este Digital Fuel Twin, sistemul creat de Bosch

Scopul acestui test nu se limitează la utilizarea combustibilului regenerabil, deja disponibil și compatibil cu vehiculele existente și infrastructura actuală.

Proiectul își propune să demonstreze că utilizarea acestui tip de combustibil poate fi urmărită și certificată, de la momentul producției până la rezervorul mașinilor.

Această inițiativă răspunde cerințelor Uniunii Europene, care a decis în 2023 să permită utilizarea motoarelor cu ardere internă și după 2035, cu condiția ca acestea să funcționeze exclusiv cu combustibili cu emisii zero de carbon.

Digital Fuel Twin, un sistem dezvoltat de Bosch, joacă un rol central în acest test. Platforma poate urmări originea combustibilului, cantitățile distribuite și vehiculele care îl folosesc.

„Dacă vrem ca combustibilii regenerabili să contribuie vreodată la obiectivele climatice europene, utilizarea lor reală trebuie să fie verificabilă”, explică reprezentanții proiectului pentru 20 minutes.

Mesajul Toyota și BMW către Bruxelles

Prin acest demers, Toyota și BMW își propun să convingă autoritățile europene că vehiculele cu motoare cu ardere internă, inclusiv modelele mai vechi, pot deveni o soluție viabilă pentru reducerea emisiilor de CO2.

Acest lucru este posibil dacă sunt alimentate cu combustibili regenerabili, iar utilizarea acestora poate fi verificată cu acuratețe.

Proiectul nu se limitează la testarea unui tip de combustibil; el urmărește validarea unui întreg ecosistem care include producția, distribuția și certificarea combustibililor regenerabili.

Dacă testul va reuși, ar putea schimba semnificativ dezbaterile politice privind viitorul mobilității și al reducerii emisiilor de carbon.