Incidentul a avut loc în zona Piscu Negru, unde drumul a fost acoperit de nămol, pietriș și resturi de arbori. Un grup de turiști a anunțat că, din cei opt oameni care au plecat pe munte, șase au revenit la mașină, iar doi sunt dispăruți.

Conform Inspectoratului de Jandarmi Județean Argeș (IJJ), între 20 și 30 de mașini sunt prinse pe DN7C. Nu au fost raportate victime, dar numărul exact al turiștilor blocați nu este cunoscut.

Echipaje ale Jandarmeriei și Inspectoratului pentru Situații de Urgență intervin pentru degajarea drumului. În paralel, o patrulă a Postului de Jandarmi Montan Arefu, împreună cu salvamontiști, desfășoară o operațiune de căutare a celor două persoane rătăcite pe traseul dintre Vârful Moldoveanu și Stâna lui Burnei.

„Pe DN 7C, în zona localității Arefu, județul Argeș, circulația rutieră este oprită pe ambele sensuri de mers, ca urmare a aluviunilor aduse de pe versanți pe carosabil. Se estimează reluarea traficului după ora 22:00”, a transmis Centrul Infotrafic.

Amintim că, în iulie 2025, traficul pe Transfăgărășan a fost complet blocat, pe ambele sensuri, după ce viitura a adus pe drum zeci de copaci și pietriș. Șoferii au sunat la 112 pentru a cere ajutorul autorităților.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE