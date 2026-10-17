Trafic feroviar blocat între Brașov și Hărman din cauza unei defecțiuni la un tren CFR Călători. Patru trenuri sunt oprite în gări

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Circulaţia feroviară este blocată temporar sâmbătă, începând cu ora 16:10, între Braşov şi Hărman, pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Braşov. O defecțiune a fost semnalată la locomotiva trenului IR 1645, operat de CFR Călători, care a rămas imobilizată între cele două stații, la km 3+300.
Pentru că pe sectorul dintre Brașov și Hărman trenurile circulă pe o singură linie, CFR anunță că celelalte garnituri nu îşi pot continua deplasarea până la eliberarea locomotivei defecte. Patru trenuri sunt oprite în gări.
„În prezent, patru trenuri de călători așteaptă redeschiderea circulației: R 4508 , operat de CFR Călători – staționează în stația Hărman; IR 12545, operat de CFR Călători – staționează în stația Hărman; R 4513 , operat de CFR Călători – staționează în stația Brașov; R 11297 , operat de Regio Călători – staționează în stația Brașov”, precizează CFR SA.
Personalul operatorului de transport feroviar acționează pentru remedierea defecțiunii locomotivei și eliberarea liniei.
„Circulația feroviară va fi reluată imediat ce trenul imobilizat va fi retras, iar condițiile de siguranță vor permite redeschiderea liniei”, potrivit sursei citate.