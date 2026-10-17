Majorarea pensiilor și eliminarea CASS pentru mame și veterani, prioritățile lui Florin Manole, propus de PSD la Ministerul Muncii în Guvernul Luca Niculescu

Florin Manole, propus ministru al muncii în Guvernul Luca Niculescu de către partidul lui Sorin Grindeanu, a repetat sâmbătă, 17 octombrie, faptul că majorarea pensiilor este una dintre prioritățile sale, după ce Executivul va fi învestit în Parlament pe 20 octombrie.

„Românii au nevoie de schimbări pe care să le simtă în fiecare zi, în casele lor și în bugetul familiei. Voi susține ferm patru priorități: indexarea pensiilor; eliminarea CASS pentru veterani și mai ales pentru mame, pentru ca venitul unei familii să nu fie împovărat tocmai atunci când crește responsabilitatea; protejarea puterii de cumpărare a celor care muncesc și sprijinirea reală a persoanelor cu dizabilități, pentru demnitate și șanse egale, cuvinte care să nu rămână doar pe hârtie”, a scris Florin Manole pe Facebook.

El a susținut că familiile care întâmpină cele mai mari dificultăți nu vor mai duce „cea mai grea povară în redresarea fiscal-bugetară”. „Vom colabora cu ministerele Energiei și Mediului pentru a găsi soluții și finanțare pentru consumatorii vulnerabili. Împreună cu ministerul Economiei vom corela resursele de formare ca să susținem tinerii și șomerii pentru a se (re)activa pe piața muncii. Și, mai ales, voi fi un partener serios al sindicatelor și patronatelor în demersurile lor”, a promis Manole.

„Nu în ultimul rând, Ministerul Muncii are și obligații față de românii care muncesc în afara țării. Drepturile lor, fie cele referitoare la muncă, fie cele referitoare la drepturi sociale sau pensii, la demnitate și respect, trebuie să fie urmărite de atașații de muncă, care vor trebui să arate că sunt mai activi decât au fost până acum”, a mai afirmat el.

Reamintim că președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat încă din 14 octombrie, după ce a decis să intre la guvernare cu 11 miniștri, că are 10 priorități pentru Executivul Luca Niculescu, printre care indexarea pensiilor și eliminarea CASS pentru mame, veterani și persoane cu dizabilități.