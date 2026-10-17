Susține Susține

Corpul de Control al Ministerului Transporturilor, trimis la CNAIR să verifice DN71 Bâldana - Târgoviște

Alexandru Vlaicu
Alexandru Vlaicu
Jurnalist
Comentează
Proiectul de modernizare a drumului național DN71 Bâldana – Târgoviște
Proiect de modernizare DN71 Bâldana – Târgoviște. Sursa foto: Ionuț Cristian Săvoiu/Facebook
Google Discover Urmărește Libertatea in Google Discover

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, a anunțat trimiterea Corpului de Control la CNAIR pentru a ancheta situația proiectului de modernizare a drumului național DN71 Bâldana – Târgoviște, din județul Dâmbovița. Un fost oficial îl acuză pe acesta, însă, de „informații false”.

Cuprins:

Stadiul proiectului la trei ani de la semnarea contractului

Decizia vine în urma unor reclamații privind calitatea slabă a execuției, întârzierile majore, utilitățile nerelocate și impactul asupra localnicilor.

„Pentru toate aceste motive, am trimis Corpul de Control al Ministerului Transporturilor la CNAIR să descâlcească acest dezastru”, a precizat sâmbătă, 17 octombrie, secretarul de stat.

Tronsonul 1 Bâldana – Târgoviște, de 44,13 kilometri, este realizat de o asociere de firme din Turcia: Esta Insaat Sanayi Lojistik Ve Dis Ticaret Anonim Sirketi – S.C. Esta Construction Group S.R.L. – Gun Al Madencilik Insaat Nakliye Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi.

Contractul a fost semnat în ianuarie 2023, iar durata contractuală este de 36 de luni. Horațiu Cosma susține că lucrările înregistrează un avans de doar 18% după trei ani de la semnarea contractului.

„De trei ani, pentru mii de români care locuiesc de-a lungul DN71 Bâldana - Târgoviște, viața a devenit un adevărat calvar. Un proiect care trebuia să genereze un drum mai sigur și mai bun s-a transformat într-un șantier interminabil, cu întârzieri peste întârzieri și un deranj major pentru liniștea acestor oameni”, precizează Horațiu Cosma.

Secretar de stat: „Constructorul lucrează lent și prost”

Secretarul de stat a mai adăugat: „Constructorul lucrează lent și prost, iar supravegherea lucrărilor de către CNAIR ridică mari semne de întrebare: utilități care nu sunt încă relocate; lucrări cu mari probleme de calitate pe care CNAIR se face că nu le vede; accese tăiate către proprietăți; case care crapă de la vibrația utilajelor. Iar după trei ani, avansul fizic este de doar aproximativ 18%”.

Oficialul de la Ministerul Transporturilor cere ca vinovații să fie trași la răspundere.

„Proiectul trebuie scos din șanț și adus pe calea corectă. Cetățenii de pe traseu merită respectul statului român”, a mai spus el.

Un fost secretar de stat îl acuză pe Horațiu Cosma de minciună

Ionuț-Cristian Săvoiu, fost secretar de stat în Ministerul Transporturilor, funcție pe care a ocupat-o din februarie 2022 până în aprilie 2026, precizează că informațiiile transmise de Horațiu Cosma despre proiectele județului Dâmbovița sunt „informații vădit eronate sau false”.

„Modernizarea DN 71 pe sectorul Bâldana - Târgoviște, deși avansează mai greu decât a fost planificat inițial, se desfășoară acum într-un ritm accelerat. Startul contractual al lucrărilor pentru primii 5 kilometri a fost dat la 29 noiembrie 2024, iar lucrările pe următorii kilometri, până la intrarea în Târgoviște, au fost autorizate în noiembrie 2025”, a scris, sâmbătă, Ionuț-Cristian Săvoiu, pe Facebook.

El a adăugat că „ultimul program de execuție transmis de antreprenor și acceptat de supervizor raportează un stadiu fizic al lucrărilor de 42%”.

De asemenea, acesta a precizat că lucrările de relocare a utilităților sunt în curs de desfășurare.

„Cu proprietarii au fost încheiate procese-verbale de informare cu privire la lucrările care urmează să fie executate. Niciun acces nu este blocat pentru mai mult de 12 ore în vederea executării lucrărilor”, a spus el.

Măsuri luate de CNAIR

Ionuț-Cristian Săvoiu mai precizează că CNAIR urmărește îndeaproape calitatea lucrărilor executate, constructorul fiind chiar penalizat.

„Au fost deschise 36 de rapoarte de neconformitate pentru lucrările efectuate care nu corespund, din punct de vedere calitativ, Proiectului Tehnic de Execuție. Antreprenorul a fost penalizat pentru nemobilizarea personalului și a utilajelor în conformitate cu Programul de Execuție. Afirmația «CNAIR se face că nu vede» (făcută de Horațiu Cosma n.r.) reprezintă doar o insinuare de complicitate sau neglijență, incorectă față de munca susținută a specialiștilor din CNAIR în beneficiul județului Dâmbovița”, a mai precizat fostul secretar de stat.

Se lărgește la 4 benzi drumul existent

Tronsonul 1 Bâldana - Târgoviște din DN71 este situat integral în județul Dâmbovița și presupune lărgirea la 4 benzi a drumului existent.

Traseul se desprinde din DN7 în apropierea localității Bâldana și parcurge localitățile Răcari, Ghergani, Bălteni, Conțești, Crângasi, Cuza-Vodă, Mircea-Vodă, Ilfoveni, Brătești și Ulmi, continuând până în municipiul Târgoviște.

„Zona traversată are caracteristicile unei regiuni de câmpie, ceea ce facilitează încadramentul tehnic al proiectului și accesibilitatea locală și regional”, precizează CNAIR, pe site-ul său.

Proiectul prevede și modernizarea tronsonul 2 Târgoviște - Sinaia (km 51+041 – km 109+905). Acest tronson din DN71 se desfășoară pe direcția nord, începând din zona nordică a municipiului Târgoviște și continuă până în orașul Sinaia, din județul Prahova.

Drumul asigură legătura directă între Târgoviște și zona montană a județului Prahova, precum și conexiuni importante cu rețeaua regională și națională de transport, contribuind la îmbunătățirea mobilității populației, mărfurilor și serviciilor.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TEȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Tags: drum național Stiri Targoviste Stiri Dambovita CNAIR Ministerul Transporturilor
Parteneri
Au apărut imaginile! Cum arăta Brigitte Macron când era tânără și l-a cucerit iremediabil pe fostul ei elev, președintele Franței. Macron s-a îndrăgostit nebunește, la prima vedere, de profesoara lui și a trecut peste toate criticile și piedicile în numele iubirii
Viva.ro
Au apărut imaginile! Cum arăta Brigitte Macron când era tânără și l-a cucerit iremediabil pe fostul ei elev, președintele Franței. Macron s-a îndrăgostit nebunește, la prima vedere, de profesoara lui și a trecut peste toate criticile și piedicile în numele iubirii
Atac prin învăluire la adresa lui Nicușor Dan. AUR a depus un proiect de lege care o vizează pe Mirabela Grădinaru. Ce vrea George Simion să îi interzică partenerei Președintelui României
Unica.ro
Atac prin învăluire la adresa lui Nicușor Dan. AUR a depus un proiect de lege care o vizează pe Mirabela Grădinaru. Ce vrea George Simion să îi interzică partenerei Președintelui României
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Elle.ro
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Parteneri
Gabriela Ruse, detalii inedite din relația cu celebrul tenismen: „Îi place în România. Ceva interesant. Diferit!”
Gsp.ro
Gabriela Ruse, detalii inedite din relația cu celebrul tenismen: „Îi place în România. Ceva interesant. Diferit!”
Cum și-a ales Cătălina echipa favorită din București: „Prima oară am fost la FCSB, apoi am văzut atmosfera de acolo”
Gsp.ro
Cum și-a ales Cătălina echipa favorită din București: „Prima oară am fost la FCSB, apoi am văzut atmosfera de acolo”
Parteneri
Cine este Mihaela Bănicioiu, soția lui Nicolae Bănicioiu, femeia care i-a dăruit patru băieți fostului ministru al Sănătății? Câți ani are? Cine e tatăl ei, persoană importantă...
Libertateapentrufemei.ro
Cine este Mihaela Bănicioiu, soția lui Nicolae Bănicioiu, femeia care i-a dăruit patru băieți fostului ministru al Sănătății? Câți ani are? Cine e tatăl ei, persoană importantă...
A fost jignită și execrabil criticată pentru greutatea ei, dar acum le-a dat șah mat. A topit 45 kg și arată ca o zeiță. Cum s-a afișat vedeta cu soțul ei, un mare actor
Avantaje.ro
A fost jignită și execrabil criticată pentru greutatea ei, dar acum le-a dat șah mat. A topit 45 kg și arată ca o zeiță. Cum s-a afișat vedeta cu soțul ei, un mare actor
REVINE unul dintre cele mai iubite show-uri TV?! Un indiciu neașteptat a reaprins speranțele fanilor! Ce emisiune ar putea apărea din nou pe micul ecran? Află detaliile!
Tvmania.libertatea.ro
REVINE unul dintre cele mai iubite show-uri TV?! Un indiciu neașteptat a reaprins speranțele fanilor! Ce emisiune ar putea apărea din nou pe micul ecran? Află detaliile!
ALTE ȘTIRI
Două aeronave de luptă F-16 în zbor
Știri România
18:54
Două drone de tip Geran au fost doborâte deasupra Mării Negre de piloții români de F-16
Macheta noului spital de boli respiratorii din Iași
Analiză
Știri România
16:11
Bolnavii împărțiți în patru clădiri, spitalul nou blocat. Proiectul de 100 de milioane de euro de la Iași are constructor de un an jumătate, dar și clauză suspensivă
Parteneri
„So much bruiaj”. Cristela Georgescu, interviu pentru Mario Nawfal. Cere intervenția SUA și susține că soțul a fost amenințat cu „lichidarea fizică”
Adevarul.ro
„So much bruiaj”. Cristela Georgescu, interviu pentru Mario Nawfal. Cere intervenția SUA și susține că soțul a fost amenințat cu „lichidarea fizică”
Omul momentului la Rapid nu vrea să audă de derby-ul cu FCSB: „Serios!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Omul momentului la Rapid nu vrea să audă de derby-ul cu FCSB: „Serios!”. Exclusiv
Ce documente permit verificarea datoriei publice a României și compararea datelor din iunie și iulie 2026
Financiarul.ro
Ce documente permit verificarea datoriei publice a României și compararea datelor din iunie și iulie 2026
Parteneri
Superliga.ro
Dinamo - FC Botoșani 2-0. Păstrează ecartul
Superliga.ro
Oțelul - Csikszereda 1-1. Duelul suferinței
Parteneri
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Elle.ro
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Unica.ro
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Nu doar că s-a aflat cine este, dar a apărut și imaginea cu bărbatul căruia Maurice Munteanu de la Asia Express i-a jurat iubire veșnică: &quot;Bărbatul pe care l-am iubit, bărbatul pe care îl iubesc, bărbatul pe care îl voi iubi în continuare&quot;
Viva.ro
Nu doar că s-a aflat cine este, dar a apărut și imaginea cu bărbatul căruia Maurice Munteanu de la Asia Express i-a jurat iubire veșnică: &quot;Bărbatul pe care l-am iubit, bărbatul pe care îl iubesc, bărbatul pe care îl voi iubi în continuare&quot;
MONDEN
Radu Ștefan Bănică
Exclusiv
Stiri Mondene
17:03
Radu Ștefan Bănică, dezvăluiri despre sora lui, Violeta, studentă în America: „Îi face bine că se călește”
Radu Vâlcan
Stiri Mondene
16:30
Insula iubirii, 17 octombrie 2026. Flacăra ispitei se aprinde în ambele vile. Imaginile vor șoca și vor aduce declarații incredibile
Parteneri
O concurentă adorată de fanii Asia Express se întoarce pe Drumul Mătăsii! Anunțul ei i-a luat pe toți prin surprindere: „Mor de fericire!”. Cine revine în show și alături de cine? Află aici!
Tvmania.libertatea.ro
O concurentă adorată de fanii Asia Express se întoarce pe Drumul Mătăsii! Anunțul ei i-a luat pe toți prin surprindere: „Mor de fericire!”. Cine revine în show și alături de cine? Află aici!
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Redactia.ro
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Ultima oră! Siegfried Mureșan atacă frontal noul Guvern Niculescu. Comparația acidă care reaprinde disputa politică
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Siegfried Mureșan atacă frontal noul Guvern Niculescu. Comparația acidă care reaprinde disputa politică
Parteneri
Gsp.ro
George Pușcaș, audiat la DIICOT! Prejudiciu de 2,5 milioane de euro
Gsp.ro
Iubita noului jucător din Premier League a eclipsat prezentarea oficială, iar acum este prezentă la fiecare meci
Parteneri
Tarta cu ou devenită fenomen: cozile pentru acest desert au atras Poliția
Mediafax.ro
Tarta cu ou devenită fenomen: cozile pentru acest desert au atras Poliția
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT
Stirilekanald.ro
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT
Răsturnare incredibilă în cazul crimei din valiză! Valentina ar fi fost ucisă cu un cuțit, dar arma a dispărut. Ce arată fotografiile apărute după tragedie
Wowbiz.ro
Răsturnare incredibilă în cazul crimei din valiză! Valentina ar fi fost ucisă cu un cuțit, dar arma a dispărut. Ce arată fotografiile apărute după tragedie
Parteneri
Avantaje.ro
O cameră care “crește” odată cu copiii. Descoperă soluții flexibile de amenajare
Youtube.com
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Parteneri
Se schimbu0103 TOT! Dovezi u0218OC dupu0103 moartea Valentinei: u201eO pozu0103 cu doi bu0103rbau021bi care o... Vezi mai mult
Wowbiz.ro
Se schimbu0103 TOT! Dovezi u0218OC dupu0103 moartea Valentinei: u201eO pozu0103 cu doi bu0103rbau021bi care o... Vezi mai mult
Oraşul unde tinerii îşi cumpără apartamente la jumătate de preţ faţă de Capitală. Tot mai mulţi fac credite
Observatornews.ro
Oraşul unde tinerii îşi cumpără apartamente la jumătate de preţ faţă de Capitală. Tot mai mulţi fac credite
Polițistul Sabin Dudău a fost găsit fără suflare la doar 26 de ani. Mesajul sfâșietor transmis de colegii săi
Kanald.ro
Polițistul Sabin Dudău a fost găsit fără suflare la doar 26 de ani. Mesajul sfâșietor transmis de colegii săi
POLITIC
Ilie Bolojan alături de Mircea Abrudean și Gabriel Andronache, la sediul PNL din Modrogan. Foto: Dumitru Angelescu / Libertatea
Politică
18:33
Stenograme din ședința PNL în care partidul lui Bolojan a decis să voteze Guvernul Luca Niculescu, majoritar PSD: „Domnule președinte, e un reproș pe care vi-l fac direct”
Ilie Bolojan este premierul României din iunie 2025 și președinte PNL cu puteri depline din iulie 2025. Foto: Hepta
Politică
17:06
Ilie Bolojan anunță cum poate depune PNL moțiune de cenzură împotriva Guvernului Luca Niculescu, majoritar PSD
Parteneri
Șef la Salubris și profesor universitar pensionat, abonat la afacerile cu statul. Sute de contracte pe zeci de milioane lei cu Apavital și cu fostul angajator, TUIASI
Ziaruldeiasi.ro
Șef la Salubris și profesor universitar pensionat, abonat la afacerile cu statul. Sute de contracte pe zeci de milioane lei cu Apavital și cu fostul angajator, TUIASI
Omul momentului la Rapid nu vrea să audă de derby-ul cu FCSB: „Serios!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Omul momentului la Rapid nu vrea să audă de derby-ul cu FCSB: „Serios!”. Exclusiv
Regiunea din România care a fost desemnată cea mai subestimată destinație turistică din lume pentru 2027
Spotmedia.ro
Regiunea din România care a fost desemnată cea mai subestimată destinație turistică din lume pentru 2027
Ultimele știri
Știri Externe
21:05
Doi grăniceri ucraineni au traversat ilegal Nistrul cu o barcă în timp ce urmăreau un bărbat care încerca să treacă râul înot
Știri România
20:53
Majorarea pensiilor și eliminarea CASS pentru mame și veterani, prioritățile lui Florin Manole, propus de PSD la Ministerul Muncii în Guvernul Luca Niculescu
Infrastructura
20:12
Corpul de Control al Ministerului Transporturilor, trimis la CNAIR să verifice DN71 Bâldana - Târgoviște
Analiză
Cultură și Vacanțe
19:00
Vacanța de iarnă se reinventează: românii caută experiențe spectaculoase, dincolo de clasicele târguri de Crăciun
Citește mai multe
TRENDING
Analiză
Știri România
07:18
Fostul șef DGIPI condamnat pentru favorizarea lui Puiu Popoviciu obține daune de 250.000 de lei, după achitare, din partea statului român
Știri România
08:54
Prognoza ninsorilor pentru iarna 2026-2027 în România: ce regiuni vor avea mai multă zăpadă
Lifestyle
16 oct.
Hârtia igienică dispare în 2026: ce o înlocuiește și devine trend global
Lifestyle
16 oct.
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 17 - 23 octombrie 2026. Soarele va intra în zodia Scorpionului
Șoricel mic pe un teren acoperit de mușchi verde
Lifestyle
15:08
Un șobolan în curte nu apare întâmplător: ce semnale transmite despre gospodăria ta și cum poți interveni
În ce ordine au apărut dinozaurii pe Pământ - Sursă foto: Shutterstock
Lifestyle
14:57
În ce ordine au apărut dinozaurii pe Pământ
Un părinte și doi copii se îndepărtează de cameră pe o stradă din oraș, mergând alături de un autobuz cu două etaje de un roșu aprins (1)
Cultură și Vacanțe
13:52
Turiștii vor plăti mai mult pentru transport în Londra. Biletele de autobuz urmează să se scumpească pentru prima dată în ultimii patru ani
Un Husky siberian și o pisică British Short Hair împreună pe un covor
Lifestyle
13:00
Cât costă să ai un câine sau o pisică. Bugetul lunar de hrană, servicii veterinare și accesorii
ceas deșteptător roz, așezat pe un covor e frunze galbene și portocalii de toamnî
Longevitate
12:09
Dormim cu o oră mai mult: cum funcționează regula „2-3-2” la schimbarea orei de toamnă
horoscopul zilei de astăzi 17 octombrie 2026 pentru zodia ta - dragoste, bani sau sanatate
Lifestyle
16 oct.
Horoscop 17 octombrie 2026. Leii sunt tentați să își folosească întreaga autoritate pentru a-și impune părerea într-o problemă de serviciu
În cât timp se încălzește caloriferul - Sursă foto: Shutterstock
Lifestyle
16 oct.
Cât durează până se încălzește un calorifer după pornirea căldurii
Cum verifici ferestrele dacă pierd căldură
Lifestyle
12 oct.
Cum verifici dacă ferestrele și ușile pierd căldură
Când se pune varza la murat
Lifestyle
6 oct.
Când se pune varza la murat? Perioada potrivită și semnele că este gata
Nicușor Dan și Emmanuel Macron, în discuție
Știri România
15:58
Nicușor Dan și Emmanuel Macron au discutat la Bruxelles despre atacurile cu drone ale Rusiei asupra navelor din Marea Neagră
Mașină răsturnată A2
Știri România
13:24
Autostrada Soarelui A2, parțial blocată, după un accident în urma căreia o mașină s-a răsturnat pe plafon
Caniculă. Imagine ilustrativă Shutterstock
Analiză
Știri România
13:00
Căldura extremă ucide de două ori mai mulți români decât accidentele rutiere: 100 de decese în timpul verii, pentru fiecare grad în plus
Angajati VAT Romania foto VAT copy
Analiză
Știri România
10:00
Cum a ajuns gigantul elvețian VAT să investească masiv în România. Valvele fabricate la Arad sunt folosite în industria semiconductorilor
Ilie Bolojan, Dominic Fritz, Sorin Grindeanu, Nicușor Dan. Sursa foto: Facebook, Inquam Photos / Octav Ganea
Analiză
Opinii
16 oct.
După guvernarea Bolojan+Fritz susținută parțial de Dan+Grindeanu, începe guvernarea Dan+Grindeanu susținută parțial de Bolojan
reciclare-parc
Opinii
16 oct.
România are infrastructura necesară pentru mai multe ambalaje circulare
Ilustrație stradă Sursa foto-Dumitru Angelescu
Opinii
16 oct.
Cartea, ziua de pensie și inteligența artificială
Nicușor Dan, consultări cu Partidul Social Democrat. Sursa foto: Dumitru Angelescu
Opinii
16 oct.
Ce-ai de faci așa, Nicușor?, pesedistule!
Logout
Sigur vrei sa te deconectezi?
Da Nu