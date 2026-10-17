Corpul de Control al Ministerului Transporturilor, trimis la CNAIR să verifice DN71 Bâldana - Târgoviște

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, a anunțat trimiterea Corpului de Control la CNAIR pentru a ancheta situația proiectului de modernizare a drumului național DN71 Bâldana – Târgoviște, din județul Dâmbovița. Un fost oficial îl acuză pe acesta, însă, de „informații false”.

Stadiul proiectului la trei ani de la semnarea contractului

Decizia vine în urma unor reclamații privind calitatea slabă a execuției, întârzierile majore, utilitățile nerelocate și impactul asupra localnicilor.

„Pentru toate aceste motive, am trimis Corpul de Control al Ministerului Transporturilor la CNAIR să descâlcească acest dezastru”, a precizat sâmbătă, 17 octombrie, secretarul de stat.

Tronsonul 1 Bâldana – Târgoviște, de 44,13 kilometri, este realizat de o asociere de firme din Turcia: Esta Insaat Sanayi Lojistik Ve Dis Ticaret Anonim Sirketi – S.C. Esta Construction Group S.R.L. – Gun Al Madencilik Insaat Nakliye Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi.

Contractul a fost semnat în ianuarie 2023, iar durata contractuală este de 36 de luni. Horațiu Cosma susține că lucrările înregistrează un avans de doar 18% după trei ani de la semnarea contractului.

„De trei ani, pentru mii de români care locuiesc de-a lungul DN71 Bâldana - Târgoviște, viața a devenit un adevărat calvar. Un proiect care trebuia să genereze un drum mai sigur și mai bun s-a transformat într-un șantier interminabil, cu întârzieri peste întârzieri și un deranj major pentru liniștea acestor oameni”, precizează Horațiu Cosma.

Secretar de stat: „Constructorul lucrează lent și prost”

Secretarul de stat a mai adăugat: „Constructorul lucrează lent și prost, iar supravegherea lucrărilor de către CNAIR ridică mari semne de întrebare: utilități care nu sunt încă relocate; lucrări cu mari probleme de calitate pe care CNAIR se face că nu le vede; accese tăiate către proprietăți; case care crapă de la vibrația utilajelor. Iar după trei ani, avansul fizic este de doar aproximativ 18%”.

Oficialul de la Ministerul Transporturilor cere ca vinovații să fie trași la răspundere.

„Proiectul trebuie scos din șanț și adus pe calea corectă. Cetățenii de pe traseu merită respectul statului român”, a mai spus el.

Un fost secretar de stat îl acuză pe Horațiu Cosma de minciună

Ionuț-Cristian Săvoiu, fost secretar de stat în Ministerul Transporturilor, funcție pe care a ocupat-o din februarie 2022 până în aprilie 2026, precizează că informațiiile transmise de Horațiu Cosma despre proiectele județului Dâmbovița sunt „informații vădit eronate sau false”.

„Modernizarea DN 71 pe sectorul Bâldana - Târgoviște, deși avansează mai greu decât a fost planificat inițial, se desfășoară acum într-un ritm accelerat. Startul contractual al lucrărilor pentru primii 5 kilometri a fost dat la 29 noiembrie 2024, iar lucrările pe următorii kilometri, până la intrarea în Târgoviște, au fost autorizate în noiembrie 2025”, a scris, sâmbătă, Ionuț-Cristian Săvoiu, pe Facebook.

El a adăugat că „ultimul program de execuție transmis de antreprenor și acceptat de supervizor raportează un stadiu fizic al lucrărilor de 42%”.

De asemenea, acesta a precizat că lucrările de relocare a utilităților sunt în curs de desfășurare.

„Cu proprietarii au fost încheiate procese-verbale de informare cu privire la lucrările care urmează să fie executate. Niciun acces nu este blocat pentru mai mult de 12 ore în vederea executării lucrărilor”, a spus el.

Măsuri luate de CNAIR

Ionuț-Cristian Săvoiu mai precizează că CNAIR urmărește îndeaproape calitatea lucrărilor executate, constructorul fiind chiar penalizat.

„Au fost deschise 36 de rapoarte de neconformitate pentru lucrările efectuate care nu corespund, din punct de vedere calitativ, Proiectului Tehnic de Execuție. Antreprenorul a fost penalizat pentru nemobilizarea personalului și a utilajelor în conformitate cu Programul de Execuție. Afirmația «CNAIR se face că nu vede» (făcută de Horațiu Cosma n.r.) reprezintă doar o insinuare de complicitate sau neglijență, incorectă față de munca susținută a specialiștilor din CNAIR în beneficiul județului Dâmbovița”, a mai precizat fostul secretar de stat.

Se lărgește la 4 benzi drumul existent

Tronsonul 1 Bâldana - Târgoviște din DN71 este situat integral în județul Dâmbovița și presupune lărgirea la 4 benzi a drumului existent.

Traseul se desprinde din DN7 în apropierea localității Bâldana și parcurge localitățile Răcari, Ghergani, Bălteni, Conțești, Crângasi, Cuza-Vodă, Mircea-Vodă, Ilfoveni, Brătești și Ulmi, continuând până în municipiul Târgoviște.

„Zona traversată are caracteristicile unei regiuni de câmpie, ceea ce facilitează încadramentul tehnic al proiectului și accesibilitatea locală și regional”, precizează CNAIR, pe site-ul său.

Proiectul prevede și modernizarea tronsonul 2 Târgoviște - Sinaia (km 51+041 – km 109+905). Acest tronson din DN71 se desfășoară pe direcția nord, începând din zona nordică a municipiului Târgoviște și continuă până în orașul Sinaia, din județul Prahova.