Doi grăniceri ucraineni au traversat ilegal Nistrul cu o barcă în timp ce urmăreau un bărbat care încerca să treacă râul înot

O urmărire pe apa Nistrului s-a încheiat cu un incident diplomatic: doi grăniceri ucraineni au ajuns ilegal pe malul din Republica Moldova în timp ce încercau să prindă un conațional care traversa râul înot. Autoritățile ucrainene au deschis o anchetă internă, invocând o defecțiune tehnică la motorul ambarcațiunii.

Incidentul s-a petrecut pe 15 octombrie, în jurul orei 15:00, în apropierea satului Holosnita, din Republica Moldova.

„Doi grăniceri ucraineni, aflaţi într-o ambarcaţiune cu motor, au traversat frontiera de stat din Ucraina în Republica Moldova, în timpul unei acţiuni de reţinere a unui cetăţean ucrainean. O patrulă de intervenţie a Poliţiei de Frontieră s-a deplasat la faţa locului şi i-a preluat pe cei doi grăniceri ucraineni. Aceştia au fost conduşi la sediul Sectorului Poliţiei de Frontieră Cosăuţi pentru aplicarea procedurilor legale”, informează Poliţia de Frontieră a Republicii Moldova.

Cauza a fost înaintată Procuraturii, care a dispus începerea urmăririi penale sub aspectul săvârşirii infracţiunii de trecere ilegală a frontierei de stat.

„În privinţa celor două persoane au fost aplicate procedurile prevăzute de cadrul legal în vigoare, cu respectarea competenţelor instituţiilor responsabile”, precizează sursa citată.

Purtătorul de cuvânt al Serviciului Grăniceresc de Stat al Ucrainei, Andrii Demcenko, a susținut că o defecțiune la motor combinată cu forța curentului a împins barca spre malul moldovenesc al Nistrului și a anunțat o verificare internă. El afirmă și că un grup de persoane aflate pe malul moldovenesc i-ar fi ameninţat pe grăniceri.

„Din cauza apei puţin adânci şi a defectării motorului, barca în care se afla echipajul a fost împinsă de curent spre malul moldovenesc. Pe celălalt mal, un grup de persoane, ameninţându-i pe grăniceri, a tras barca la mal. La faţa locului au sosit grănicerii moldoveni”, a spus Demcenko, potrivit News.ro.