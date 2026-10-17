Cum a ajuns gigantul elvețian VAT să investească masiv în România. Valvele fabricate la Arad sunt folosite în industria semiconductorilor

Compania elvețiană VAT Group, producător pe piața valvelor de vacuum destinate industriei semiconductorilor, își extinde operațiunile din România.

În iunie 2025, a fost deschisă fabrica din Arad, al treilea hub operațional la nivel mondial al companiei. În prezent, capacitatea de producție este în creștere, iar numărul angajaților s-a majorat cu peste 50% comparativ cu anul precedent.

Fabrica VAT România deschisă la Arad. Sursa foto: VAT

Prezență în 29 de țări

Libertatea a discutat cu Alin Crețu, directorul filialei locale, despre extinderea operațiunilor din România. Valvele de vacuum sunt utilizate în aplicații științifice, industria semiconductorilor și industria aerospațială. Producătorul colaborează cu CERN, laboratorul de fizică a particulelor cu sediul la Geneva.

Din punct de vedere tehnic, valva de vacuum controlează fluxul de gaze într-un sistem, izolează zone specifice – cum ar fi camerele de proces – și reglează cantitatea de gaz. Echipamentele pot funcționa manual sau automat.

Compania a fost înființată în 1965, în Elveția, de către Siegfried Schertler. Sediul central se află în Haag, în cantonul St. Gallen. Există reprezentanțe în 29 de țări și unități de producție în Haag (Elveția), Penang (Malaezia) și Arad (România). În 2025, s-au înregistrat vânzări nete de 1,074 miliarde de franci elvețieni și un număr de aproape 4.000 de angajați la nivel global.

Planurile de extindere includ investiții pe plan local și crearea de locuri de muncă. Prezența în România a început în 2001, prin compania SYSMEC, integrată complet în grup în 2008. În 2019, entitatea a preluat numele actual (VAT România). În prezent, fabrica din Arad este unul dintre cele trei centre operaționale ale companiei la nivel mondial.

Alin Crețu, director general VAT România. Sursa foto: Denis Grigorescu

Creșterea capacității de producție și a cifrei de afaceri

La nivel global, producătorul deține o cotă de piață de aproximativ 75% în sectorul valvelor de vacuum pentru fabricarea semiconductorilor.

În iunie 2025, filiala locală a inaugurat fabrica din Arad, unde se produc componente destinate industriei semiconductorilor, producției de ecrane și panouri fotovoltaice, precum și pentru instrumente științifice și acceleratoare de particule.

Întreaga producție este destinată exportului. Componentele sunt obținute prin procese de prelucrare mecanică (frezare și strunjire) și sunt integrate în ansambluri necesare proceselor de fabricație, care necesită condiții de puritate și etanșeitate.

După inaugurare, capacitatea de la Arad a fost extinsă pentru a facilita trecerea de la fabricarea de componente semifinite la produse finite, care vor fi livrate direct clienților. Asamblarea produselor finite este programată să înceapă în 2027.

În primele șase luni din 2026, compania a angajat peste 700 de persoane la nivel global, majoritatea în unitățile de producție din Malaezia, Elveția și România. Dintre aceștia, 210 au fost încadrați la Arad. Față de finalul anului precedent, personalul filialei s-a majorat cu 50%, ajungând la 570 de persoane, cu o estimare de 640 de angajați până la sfârșitul anului curent. Procesul de recrutare va continua pe parcursul anului viitor.

În 2025, subsidiara din România a înregistrat o cifră de afaceri de 219 milioane de lei, iar pentru anul în curs se previzionează o creștere de 30%. În paralel, volumul componentelor fabricate a crescut cu 30% în 2026, o nouă majorare fiind planificată pentru 2027. Investițiile vizează dezvoltarea capacităților locale de asamblare și digitalizarea operațiunilor.

210 noi angajați au fost încadrați la Arad. Sursa foto: VAT

Extinderea spațiilor de producție și facilitățile pentru personal

Fabrica dispune de peste 3.000 de metri pătrați de spații de producție cu mediu controlat (cleanroom), unde sunt integrate operațiuni de prelucrare mecanică, producție de componente și subansamble, asamblare, inginerie, controlul calității și managementul lanțului de aprovizionare.

Până la finalul anului, suprafața de producție va fi extinsă cu 800 de metri pătrați. Noua zonă va fi destinată expedierii produselor finite, stocării și proceselor conexe asamblării. Extinderea va permite preluarea treptată a unor noi responsabilități operaționale la nivel local. Pe lângă spațiile de lucru, în incinta unității a fost amenajată o sală de fitness destinată angajaților, ca parte a facilităților oferite personalului.

Sala de fitness din incinta fabricii VAT Arad. Sursa foto: Denis Grigorescu

Perspectiva conducerii locale

„Faptul că se investește de mai mulți ani în România indică direcția strategică. Considerăm că această creștere a industriilor pe care le deservim reprezintă o oportunitate pe termen lung. Ne dorim un lanț de aprovizionare cu un impact regional și global ridicat. Avem o echipă în creștere în departamentul de achiziții, în zona tehnică, în ingineria de produs și de calitate, scopul fiind dezvoltarea parteneriatelor din această regiune”, a declarat Alin Crețu, pentru Libertatea.

Alin Crețu, director general VAT România. Sursa foto: VAT

Conform reprezentanților companiei, extinderea operațiunilor locale susține cererea din industria semiconductorilor și contribuie la consolidarea fluxurilor logistice.