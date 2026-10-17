Nicușor Dan și Emmanuel Macron au discutat la Bruxelles despre atacurile cu drone ale Rusiei asupra navelor din Marea Neagră

Președintele Nicușor Dan a discutat vineri, la Bruxelles, cu omologul său francez, Emmanuel Macron, despre siguranța navigației în regiune, transmițându-I acestuia „profunda îngrijorare a României” faţă de recentele atacuri cu drone asupra navelor comerciale din Marea Neagră.

La discuții a participat și Dacian Cioloş, consilier prezidenţial şi candidat la funcţia de secretar general al Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei, candidatura României aflându-se de asemenea pe agenda discuţiilor.

Nicuşor Dan a spus pe rețelele sociale că a avut o „discuţie foarte bună” cu Macron și că Parteneriatul strategic dintre România şi Franţa rămâne un pilon al securităţii comune și al cooperării bilaterale.

„Am exprimat profunda îngrijorare a României cu privire la recentele atacuri cu drone asupra navelor comerciale din Marea Neagră și, în acest context, am apreciat solidaritatea și sprijinul exprimate de Franța pentru siguranța navigației în regiune”, a precizat sâmbătă, 17 octombrie, Nicușor Dan, pe Facebook.

De asemenea, președintele României a anunţat vineri seară că România a solicitat sprijinul aliaţilor europeni după atacurile recente cu drone la Marea Neagră. El a mai spus că Franţa s-a oferit deja să ajute cu diverse echipamente.