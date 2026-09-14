Circulație feroviară a fost întreruptă temporar între Mogoșoaia și Aeroportul Internațional Henri Coandă din cauza unei defecțiuni.

Luni, circulația feroviară între stațiile Mogoșoaia și Aeroportul Internațional Henri Coandă a fost întreruptă temporar, începând cu ora 11.40, ca urmare a unei defecțiuni tehnice semnalate la infrastructura feroviară. Compania Națională de Căi Ferate CFR S.A. a anunțat că această măsură afectează traficul pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate București, având ca principală consecință anularea a patru trenuri de călători.

Potrivit comunicatului CFR SA, citat de News.ro, întreruperea temporară a circulației a fost necesară pentru remedierea unei defecțiuni apărute la aparatul de cale nr. 5R din stația Mogoșoaia. Acest dispozitiv este echipat cu un sistem de înzăvorâre Spherolock, care are rolul de a asigura fixarea și menținerea în poziție sigură a acelor schimbătorului de cale.

Personalul de specialitate al CFR SA a intervenit la fața locului pentru remedierea defecțiunii și efectuarea verificărilor tehnice necesare. Pentru desfășurarea acestor operațiuni în condiții de siguranță, circulația trenurilor pe relația Mogoșoaia - Aeroportul Internațional „Henri Coandă” a fost suspendată temporar.

Ca urmare a acestei situații, două perechi de trenuri care circula pe ruta Gara de Nord - Aeroportul Otopeni au fost anulate: R-M 7923 și R-M 7924, operate de CFR Călători, respectiv R-E 10113 și R-E 10114, operate de Transferoviar Călători. Redeschiderea circulației este estimată pentru ora 13.00, în funcție de evoluția lucrărilor și de rezultatele verificărilor tehnice.