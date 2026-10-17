Ilie Bolojan anunță cum poate depune PNL moțiune de cenzură împotriva Guvernului Luca Niculescu, majoritar PSD

Ilie Bolojan, președinte PNL și premier demis prin moțiune de cenzură acum 5 luni, a declarat sâmbătă, 17 octombrie, după ședința BPN a PNL în care liberalii au decis să voteze Guvernul Luca Niculescu în Parlament, că, dacă înțelegerile prevăzute în acord nu sunt respectate, partidul își rezervă dreptul de a depune o moțiune de cenzură.

Mai exact, Bolojan a lăsat de înțeles că Guvernul Luca Niculescu, majoritar PSD, poate rezista până la adoptarea bugetului pe 2027.

Întrebat mai întâi ce durată de viață crede că va avea Executivul Niculescu, președintele PNL a răspuns că nu poate face astfel de estimări.

„Am mai spus-o: cel mai mare pericol pentru acest guvern este Partidul Social Democrat, pentru că și-a mai dărâmat și propriile guverne cu propriii premieri. Deci, premierul desemnat de către Președintele României va avea o sarcină complicată în perioada următoare”, a afirmat el, într-o scurtă conferință de presă ținută la sediul din Modrogan al PNL.

Întrebat apoi dacă peste 6 luni, adică în primăvara lui 2027, PNL poate depune o moțiune de cenzură, Ilie Bolojan a replicat astfel: „Partidul Național Liberal, dacă până la aprobarea bugetului, prevederile acestui acord sunt respectate, care sunt aspecte de bun-simț care țin de buna guvernare a țării, nu va depune această moțiune de cenzură. În condițiile în care nu se respectă aceste înțelegeri, atunci vom putea depune o moțiune de cenzură”.

Partidul condus de Ilie Bolojan a decis în ședința Biroului Politic Național de sâmbătă, 17 octombrie, să dea un vot de învestitură Guvernului Luca Niculescu, chiar dacă liberalii nu vor face parte din acest Executiv, ci cei de la PSD. Votul în Parlament va fi pe 20 octombrie.

6 luni de criză politică în România și 5 fără guvern cu puteri depline. Guvernul Niculescu poate fi învestit pe 20 octombrie

Reamintim că România este în criză politică din 20 aprilie, când PSD i-a retras sprijinul politic premierului PNL Ilie Bolojan, iar pe 23 aprilie, miniștrii partidului condus de Sorin Grindeanu și-au depus demisiile. Pe 5 mai, moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR a trecut de Parlament și Guvernul Bolojan a căzut după 11 luni de la învestire.

Ulterior, Nicușor Dan a făcut trei nominalizări pentru funcția de premier: Eugen Tomac (4 iunie), care și-a depus mandatul înainte de votul din Parlament, Adrian Veștea (14 iunie), al cărui guvern a fost respins, și Siegfried Mureșan (17 septembrie), al cărui Guvern a picat și el la votul din Parlament.