Două drone au fost doborâte deasupra Mării Negre de piloții români de F-16

Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au distrus sâmbătă, 17 octombrie, două drone deasupra Mării Negre, în spațiul aerian românesc. Țintele aeriene au fost detectate la aproximativ 120 de kilometri est de Insula Șerpilor

Avioanele F-16 au decolat, sâmbătă, de pe Baza 86 Aeriană Borcea, la ora 17:43, după ce sistemele de supraveghere radar au detectat un grup de ținte aeriene, a transmis Ministerul Apărării Naționale, într-un comunicat.

Dronele au fost doborâte la scurt timp după ce au pătruns în spațiul aerian național

„La ora 17:59, prima țintă a pătruns în spațiul aerian național, fiind doborâtă de una dintre aeronavele F-16 la ora 18:01. O a doua țintă a pătruns în spațiul aerian național la ora 18:01 și a fost doborâtă de cealaltă aeronavă F-16 la ora 18:05. Ambele ținte aeriene au fost identificate ca fiind drone și au fost doborâte deasupra apelor teritoriale ale României”, a transmis MApN.