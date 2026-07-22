„Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti îşi consolidează statutul de principal pol aviatic al României. Datele de trafic din primele şase luni ale acestui an indică o creştere semnificativă; astfel, cele două aeroporturi ale Capitalei, Aeroportul Internaţional „Henri Coandă” Bucureşti şi Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa „Aurel Vlaicu”, au înregistrat un număr record de 8.459.576 pasageri, cu 5,08% mai mult decât în aceeaşi perioadă a anului 2025”, au declarat reprezentanţii companiei.

Creşterea traficului aerian a fost însoţită de o intensificare a mişcărilor de aeronave, cu un total de 68.367 de aterizări şi decolări înregistrate în perioada ianuarie-iunie 2026. Acest număr reprezintă o creştere de 3,37% comparativ cu primul semestru al anului precedent.

„Rezultatele pe care le-am obţinut sunt efecte ale noii strategii manageriale, orientate către atragerea de noi companii aeriene, extinderea numărului de rute operate de la Bucureşti, creşterea frecvenţelor de operare pe rutele existente şi, nu în ultimul rând, către optimizarea calităţii şi siguranţei infrastructurii aeroportuare”, a explicat Bogdan Mîndrescu, directorul general al CNAB.

Dintre cele două aeroporturi, Aeroportul Internaţional „Henri Coandă” a depăşit pragul de 7,7 milioane de pasageri, iar o creştere impresionantă s-a înregistrat la Aeroportul Băneasa „Aurel Vlaicu”. Acesta a atins un record absolut de 745.674 pasageri în primul semestru din 2026, cu 50.956 mai mulţi decât numărul total de pasageri înregistraţi pe acest aeroport pe parcursul întregului an 2025.

„Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti a înregistrat o creştere solidă şi sustenabilă, prioritatea managementului CNAB fiind asigurarea condiţiilor optime pentru această dezvoltare, cu preocupare majoră pentru a menţine cele mai stricte standarde de siguranţă şi securitate a pasagerilor şi operaţiunilor aeriene pe aeroporturile din Capitală”, a mai precizat Mîndrescu.

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