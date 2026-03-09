Unul dintre cei mai căutați traficanți de droguri britanici a fost prins în Marbella

Unul dintre cei mai căutați infractori din Liverpool a fost prins într-un club de striptease din Marbella. Bărbatul era șeful unei rețele de traffic de droguri de mare risc și a fost capturat după șase ani de căutări.
 
Poliția l-a urmărit pe traficantul britanic, dar el a reușit să fugă timp de șase ani, relatează portalul de știri Echo. Totuși, norocul nu i-a mai surâs când a decis să intre într-un club de striptease din Spania. Autoritățile spaniole, împreună cu cele britanice, au reușit să îl captureze pe bărbat.

Cum a reușit să fugă traficantul britanic de droguri timp de șase ani

Investigația a început în 2014, când poliția a descoperit șase kilograme de cocaină, cu o puritate de 75%, ascunse într-un compartiment secret al unui Seat Leon, oprit în Crosby.

Drogurile, aduse din zona de graniță dintre Franța și Belgia, urmau să fie amestecate cu substanțe adiționale pentru a produce până la 25 de kilograme de cocaină destinată pieței stradale.

Cinci membri ai bandei au fost condamnați în 2016 la un total de 48 de ani de închisoare, însă liderul grupului a reușit să fugă înainte de a fi adus în fața instanței.

Judecătorul de caz a anunțat încă de la acel moment că liderul bandei de traficanți de droguri a rămas în libertate, după ce a fugit. Instanța anunța că un mandat și o sentință fuseseră date și pe numele său, iar autoritățile cooperau pentru a-l aduce în țară.

„Este un alt bărbat pentru care există un mandat european de arestare. Acesta a avut un rol de conducere în conspirație și se afla la vârful acesteia”, a spus judecătorul de caz, potrivit portalului britanic de știri citat anterior.

Traficantul de droguri a trăit o viață de lux când fugea de polițiști

În timp ce se afla pe fugă, McInally s-a bucurat de un stil de viață opulent. Potrivit sursei citate mai sus, acesta locuia într-un apartament de lux pe Victoria Road, Formby, o stradă preferată de vedetele din Premier League și dezvoltatorii imobiliari bogați.

De asemenea, avea haine și accesorii de designer în valoare de 85.000 de lire sterline și a fost în vacanțe în Dubai în 2013 și 2014, deși nu plătise taxe aproape toată viața adultă.

Cum au reușit polițiștii să îl prindă pe traficantul fugar din Anglia tocmai în Spania

Într-o campanie amplă pentru capturarea sa, fotografia sa a fost afișată pe panouri publicitare atât în Marea Britanie, cât și în Spania, iar o dubă cu imaginea sa a fost plimbată prin zonele turistice spaniole.

În cele din urmă, pe 28 februarie 2020, autoritățile spaniole au organizat un raid asupra clubului Casa Masa din apropierea orașului Marbella, unde McInally a fost arestat.

McInally nu este singurul traficant de droguri britanic care le dă bătăi de cap polițiștilor. În urmă cu doar câteva luni, un alt traficant britanic a făcut tot posibilul să scape de oamenii legii, inclusiv și-a protejat casa de polițiști cu o serie de capcane inspirate din filmul „Singur acasă”.

Ce a spus bărbatul și cum s-a apărat în fața instanței

În cursul procesului, McInally a susținut că nu avea nicio implicare în traficul de droguri, ci că își câștiga existența din comerțul cu mașini și bijuterii. Totuși, jurații nu au fost convinși, iar acesta a fost găsit vinovat de conspirație pentru distribuirea de droguri de clasa A.

Procurorul a descris inculpatul drept „un om care cunoaște prețul tuturor lucrurilor, dar pentru care nu valorează nimic”.

Pe lângă condamnarea la 12 ani de închisoare, autoritățile au încercat să confiște câștigurile obținute din activitățile ilegale ale lui McInally, estimate la peste un sfert de milion de lire sterline. Cu toate acestea, anchetatorii au recuperat doar garderoba sa de designer.

Cazul traficantului de droguri britanic amintește de momentul în care un bărbat care a folosit o schemă bine gândită pentru a aduce în București 27 de kilograme de canabis și 2 kilograme de cocaină. Substanțele erau aduse din Spania la Brașov și mai apoi mutate la București.

