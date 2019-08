De Maria Andrieș, Delia Marinescu, Alexandra Nistoroiu, Adriana Oprea, Cătălin Tolontan,

Victima, a cărei mărturie Libertatea o publică azi, e din comuna Dioști, aceeași localitate din care vin Luiza Melencu și Izabela, tânăra amenințată de iubit.

Am ales să lăsăm povestea Oanei la persoana I, pentru ca vocea ei să fie, în sfârșit, auzită. Tânăra are astăzi 24 de ani, s-a căsătorit și locuiește departe de Caracal.

Cum s-a decis Oana să vorbească? Când a văzut dispariția Luizei și a Alexandrei, ea a privit reacția autorităților și a recunoscut nepăsarea pe care a resimțit-o și în cazul ei.

”În casă m-a luat la palme, pumni și picioare, m-a dat de vreo trei ori cu capul de perete și mi-am luat și un pumn în maxilar – de atunci nu mai calc bine cu maxilarul” – aceasta a fost pedeapsa pe care a primit-o de la unul din traficanți când a încercat să scape din rețea.

Ceea ce îi domină mărturia este sentimentul de nedreptate, faptul că victimelor li s-a făcut atât de mult rău, iar cei trași la răspundere au fost atât de puțini.

Joi, 25 iulie 2019, la ora 18.18, la 7 ore după ce Alexandra Măceșanu a sunat la 112 și a spus că a fost violată și bătută, IPJ Olt a trimis către șefii de la București informația că evenimentul investigat este unul de ”plecare voluntară”.

Datele apar în ”Fișa de Evenimente” a MAI, despre care a vorbit prima oară liderul sindical al polițiștilor, Dumitru Coarnă. Fișa a fost publicată ieri de Alexandru Cumpănașu, unchiul fetei dispărute.

Conform documentului oficial al MAI, cel care se afla la comanda IPJ Olt, comisarul șef Nicolae Alexe, a mers pe ideea că fata de 16 ani se plânge degeaba la telefon și că ea a ajuns ”voluntar” în brațele unui bărbat care a violat-o.

Este exact interpretarea despre care povestește Oana, una dintre victimele traficului uman, capturată prin violență și șantaj de o rețea din Caracal pe când avea aceeași vârstă cu Alexandra, 16 ani.

Câtă vreme a fost obligată să facă sex pe bani cu diferiți bărbați, Oana s-a aflat nu doar sub amenințarea clanului de interlopi, ci și sub presiunea comunității. De la polițiștii cu care se culcau fetele și până la colegii de liceu, unii complici cu traficanții, la vecini și familie, cu toții au blamat victimele.

”Cine o să o bage, mă, în seamă, f… în g… de fufă?! Ce, am pus-o eu să facă ceva?!”, a spus într-una dintre interceptări chiar liderul rețelei, Daniel Marinel Bogdan, zis și “Cocoș”, în momentul în care unul dintre locotenenții săi l-a anunțat că e posibil ca o fată să demaște banda.

”O rup cu bătaia”, îi spune Cocoș unui ”domn” cu numărul de telefon 0767248502, pe care procurorii DIICOT nu l-au identificat niciodată.

Daniel Marinel Bogdan, zis Cocoș, liderul grupării de traficanți care a exploatat zeci de fete, avea printre membri un pompier și printre clienți, alt pompier și polițiști | Foto: gazetanoua.ro

Doi pompieri implicați: unul era în rețea, iar celălalt cerea fete



Bărbații din Caracal și din împrejurimi erau atât de siguri că pot cumpăra, fără consecințe, sex cu minore de la traficanți, încât nici nu se ascundeau prea tare.

Printre clienți a fost și pompierul Cornel Georgică Enache, coleg de serviciu la UM 02628 Caracal, cu un alt pompier, Ţeculescu, cooptat inițial în rețeaua de traficanți ca taximetrist.

Enache e din comuna Dioşti, de unde provine și Oana. Pompierul a apărut pe interceptări în timp ce cerea o fată, dar a declarat procurorilor că el doar l-a recomandat pe Ţeculescu unui prieten venit din Italia. Şi Enache făcea taximetrie.

În toată această ecuație misogină și brutală, victimele, vorba celor de la IPJ Olt în cazul Alexandrei, acceptau voluntar. Așa traduc autoritățile și comunitatea imposibilitatea victimelor de a se apăra.

Dintre autorități, nici cele judiciare nu le-au protejat pe fete. Iată cum arată etapele retragerii unei plângeri.



Tatăl a scris procurorului că fata este amenințată de inculpați!

După ce a fost salvată din rețea, C., o fată de 16 ani, a început să facă la DIICOT declarații care duceau și la cetățenii străini.

Clienţii pe care cei doi îi aduceau erau de regulă cetăţeni americani şi austrieci care lucrau pe raza municipiului Caracal – cetăţenii austrieci la consolidat diguri, şi pe raza comunei Deveselu – cetăţeni americani, la baza militară Mărturia unei victime din dosar

Numai că, în dialogul cu victima, comisarul Alexe Nicolae nu a insistat decât pe cetăţenii austrieci.

După ce dosarul a ajuns în instanţă, tatăl victimei i-a trimis o scrisoare procurorului DIICOT, la 28 martie 2013, în care îl anunța că „fetei îi e frică să vină în faţa tribunalului, fiind ameninţată de soţii Bogdan”.

Scrisoarea tatălui a fost depusă la dosar, ca probă.

Dar C. a fost chemată la Tribunal, iar pe 9 aprilie 2013, fiind audiată de judecător, adolescenta a dat înapoi şi a declarat că a întreţinut relaţii sexuale cu diverşi bărbaţi de bună voie!



Din cele aproximativ 30 de victime, doar două au rămas parte civilă până la finalul procesului

În mărturia ei pentru Libertatea, Oana povestește cum, la primele declarații împotriva traficanților, poliția a adus în jur de 30 de fete. Procuror de caz de la DIICOT Olt a fost Constantin Claudiu Negrilă, magistrat care s-a pensionat între timp.

Victimele nu au fost protejate. 16 dintre ele erau minore.

Una dintre victime, S., a avut probleme psihice atât de mari, încât a avut nevoie de tratament psihiatric.

În timpul procesului, cele mai multe fete au revenit asupra declaraţiilor date în faza de urmărire penală. „Nu am fost obligată”, „nu m-a forţat”, „nu mi-a propus şi nu m-a dus”, au susţinut ele în fața judecătorului.

Dintre cele aproximativ 30 de fete abuzate, amintite de Oana de la prima audiere, doar două au rămas parte civilă vătămată până la finalul procesului, în 2017.

Deşi instanța le-a acordat daune morale, n-au primit niciodată vreo despăgubire.



Are cuvântul Oana.

Începutul. ”Cred că în noaptea aia mi-au pus ceva în băutură”

La 16 ani, am plecat într-o seară la discotecă, cu Vizante Cătălin, care mi-era prieten din copilărie – când eram mici duceam împreună vacile la păscut.

La discotecă, un bărbat m-a văzut cu Vizante Cătălin, cu Lăutaru Marinel, zis “Puiu”, și cu Bogdan, zis “Cocoș”, și m-a întrebat: Tu nu ești fata lui Simona? Ba da. Și mi-a zis: eu sunt vără-su, hai să te duc acasă, nu rămâne cu ăștia aici, că ei au fete la produs. Nu l-am crezut, aveam încredere în Cătălin, tovarășul meu din copilărie, așa că am rămas cu ei la discotecă.

La un moment dat, mi-au zis să trecem pe acasă pe la Cocoș, să o luăm și pe soția lui. Când am ajuns acolo, Lăutaru Marinel și Cătălin Vizante au zis că ies până în oraș. Eu i-am cerut lui Cătălin să mă ia cu el, dar el a insistat să îl aștept în casa aia, cu soția lui Cocoș și încă o fată de-o seamă cu mine.

Cred că în noaptea aia mi-au pus ceva în băutură, că nu îmi amintesc cum am adormit.



Când m-am trezit, nu îmi găseam telefonul și la un moment dat, soția lui Cocoș mi-a zis: “Tu chiar ești proastă? Tu chiar nu realizezi că ai fost răpită? De-aici nu mai scapi!”

Telefonul care plutea în WC

Cealaltă fată, Carla*, râdea și mi-a zis: du-te și vezi că telefonul tău plutește în WC. Și într-adevăr telefonul meu era în toaletă. Atunci m-am pus pe plâns.

Când a venit Cocoș, a început să mă amenințe: dacă pleci de aici, eu te omor.

Teoretic, părea simplu să ies de-acolo. În unele zile mă duceam la magazin cu Carla, dar în jurul casei erau numai țigani și taximetriști, prieteni ai lui Cocoș. Și n-aveai cum să fugi, că pur și simplu te prindea și te ducea înapoi și automat ți-era frică să nu te bată.

”În casa lui Cocoș erau și doi bătrâni, bunicii sau unchii lui, care știau că suntem traficate”

Într-o cameră din casa lui Cocoș dormeau o femeie și un bărbat bătrâni, care erau bunicii sau unchii lui și știau ce se întâmpla cu noi, dar nu ziceau nimic. Eu stăteam într-o cameră cu Carla și cu încă o fată, tot minoră.

Nu ne ținea închise, ne folosea să îi facem curat în casă, să îi facem mâncare, să îi spălăm vase

Ne aducea diferiți bărbați. Într-o zi, l-a băgat pe unul în cameră și l-a întrebat: pe care-o vrei? Și mă arăta pe mine: uite, ea e nouă. Eu atunci am început să fac pe nesimțita, să scuip și nu m-a luat, a suferit altă fată.

În altă zi, Cocoș m-a dus la o vulcanizare, lângă cimitir. Sus, la etaj, era o cameră și patronul mi-a zis: Hai, dezbracă-te!/ De ce să mă dezbrac? Nu vreau./ Tu ai fost adusă aici ca să faci ceva. I-am zis: am venit aici să vorbim, dacă vrei să vorbim, bine, dacă nu, pot să plec frumos. L-a chemat pe Cocoș și i-a adus-o pe Carla în locul meu.

Cătălin și Marinel te înjurau când refuzai, te amenințau, îți mai dădeau câte o palmă, dar Cocoș, nu.

Carla se atașase de Cocoș și de soția lui, le zicea mami și tati

Ei ne pensau, ne tundeau, ne vopseau, ca să nu ne cunoască lumea pe stradă. Eu eram vulpe așa la păr și m-au vopsit brunetă, eu aveam sprâncenele normale, ei mi le-au făcut cu colț.

Efectiv te trucau, îți dădeau ochelari de soare pe ochi, îți cumpărau numai haine faine, te lăsa tot timpul cu părul dezlegat. Și când mergeai pe stradă se uitau cu o față la tine, de nu îndrăzneai să faci un pas greșit.



”Clienții știau că sunt traficată, dar nu le păsa”

Când am întreținut relații sexuale cu Cocoș m-au filmat, ca să poată să aibă un video cu care să mă șantajeze că i-l arată lu tata. Eu nu am văzut video-ul, doar mi s-a zis că mă are filmată.

Mama era plecată în Italia și tati își vărsa nervii din cauza asta pe mine, mă bătea. Și cum să vină unul la tata acasă, să-i arate un video când eu mă culc cu el? Automat înnebunea pe loc.

Nu m-a dat nimeni dispărută. Mama era în Italia, sora mea, în alt oraș, iar tati era obișnuit să plec de acasă. El bea foarte mult și era violent, așa că mă mai duceam la bunici și nu veneam cu săptămânile. Deci nu i s-a pus un mare semn de întrebare

Bani? Nu-ți dădea nimic. Clientul îi dădea lui banii. Păi, dacă ăsta a dat-o pe Carla s-o hârjonească unul pe un cazan?

Eu le spuneam tuturor clienților: sunt ținută cu forța, scăpați-mă de aici. Eu am gândit că totuși o să fie unul cu suflet care să mă scape Oana

Odată, unul a plătit vreo trei ore în plus. Pe românește, el ar fi trebuit să facă un f…. care îl costa 1 milion 400 de lei sau cât îl costa și să plece. Dar el m-a ascultat, plângeam cu capul pe umărul lui și am zis: gata, ăsta mă scapă. De unde? La sfârșit mi-a zis: Ai terminat? Dezbrăcarea!

Am avut între 10 și 20 clienți, toți din Caracal sau din zonă, dar mă dădea de mai multe ori la același bărbat. Erau doi frați gemeni, chei, care veneau în fiecare zi.

Clienți străini n-am avut. Știu că pe unele fete le ducea la NATO, la Deveselu. În casă auzeam tot felul de discuții despre americani. Inclusiv pe celelalte două fete cu care stăteam eu în casă le duceau la străini.

Oana nu a fost obligată să întrețină relații sexuale cu cetățeni străini, dar alte fete au povestit la DIICOT cum au fost traficate la austriecii care lucrau la hidrocentrală și la americanii care tranzitau baza militară de la Deveselu. În facsimil este un pasaj din motivarea primei instanțe de judecată. Numai că nici procurorii și nici judecătorii, pe parcursul cercetării judecătorești care a durat până în 2017, nu au investigat această pistă

Primii soldați americani au ajuns la Deveselu în primăvara lui 2011, potrivit unei declarații a lui Bogdan Aurescu, secretar de stat în MAE la vremea respectivă.

În afară de casa lui Cocoș, mai întrețineam relații sexuale la hoteluri, deasupra unui bar din Caracal și în alte locuințe sau mașini.

Doi dintre clienţii mei erau poliţişti

Cât am stat acolo, nici nu mi-a trecut prin cap să sun la poliție de pe vreun telefon. Noi, fetele, n-aveam telefoane oricum, dar unde să sun eu la 112 dacă poliția din sat nu îți face niciodată nimic? Lui unchi-miu i s-a furat porcul de 350 de kile din curte și ce-au făcut? Nimic. Altă dată, un polițai venit nou în sat i-a făcut lu soră-mea invitație la cafea.

Când mergeam cu Cocoș prin oraș, poliția trecea efectiv pe lângă mine. Dar cum să-l opresc eu pe polițai pe stradă și să-i zic că ăsta mă ține obligată în casă? Că el putea să spună: păi văd că stai de bună voie, nu ești legată.

Într-o zi, Cocoș ne-a luat pe mine și pe Carla și ne-a dus la doi polițiști. Unul mai tânăr și unul mai în vârstă. Nu erau îmbrăcați în uniformă, dar știu de la Carla că erau polițiști, pentru că erau clienții ei fideli și zicea că de foarte multe ori veneau îmbrăcați și în uniformă.

Polițiștii se comportau exact la fel ca ceilalți clienți. Și lor le-am spus că sunt ținută cu forța și nu au făcut nimic.

Dar după ce am vorbit cu ei, Cocoș a început să stea la ușă, să asculte ce le ziceam clienților.

”Când am încercat să fug, am țipat, dar n-a intervenit nici un vecin”

Într-o zi, Cocoș a zis să mergem acasă la Lăutaru Marinel să îi facem curat în vie și via era chiar în satul meu. Am făcut curat acolo vreo două ore și apoi le-am zis că mă duc să fac o cafea. Când am mers să fac acea cafea, am fugit. Până la casa lui unchi-miu era vreun kilometru jumate. Am apucat să fac vreo 800 de metri și Lăutaru m-a văzut și m-a prins. Când m-a bătut, eu am țipat, dar cine să iasă?

În casă m-a luat la palme, pumni și picioare, m-a dat de vreo trei ori cu capul de perete și mi-am luat și un pumn în maxilar – de atunci nu mai calc bine cu maxilarul.



Picioare în coaste nu mai spun câte… Când eram leșinată jos, mi-a pus piciorul pe cap. Dacă nu venea Carla în momentul ăla în casă, el efectiv sărea cu picioarele pe mine.

În aceeași zi, Cătălin Vizante m-a violat în fierăria lui Lăutaru Marinel, unde făcea potcoave pentru cai.

De când am vrut să fug, Cocoș nici că mă mai lăsa să ies afară. Mă mai băga la soră-sa în curte să-i spăl covoarele.

Eliberarea. ”Doamne, în sfârșit ați venit și voi!”

Într-o dimineață, la ora 6.00, au intrat mascații. Au spart ușa: Poliția, mâinile sus! Am zis: Doamne, în sfârșit ați venit și voi! Eram în casa aia de o lună jumate.

Când am ajuns la audieri, eram 30 de fete în încăperea aia. Noi râdeam una de alta: băi, dar chiar atât de proaste am fost, de am ajuns pe mâna lor? Toate fusesem filmate și șantajate în același fel, inclusiv fata unui pompier, care avea 14 ani.

Pe mine m-au anchetat 9 ore, dacă nu mă înșel. Erau două femei înăuntru, o polițistă și avocata din oficiu.

Pe Cocoș eu voiam să-l scap de închisoare. Voiam să facă pușcărie doar cel care m-a dus, Vizante Cătălin, și cel care m-a bătut, Lăutaru Marinel. Cocoș era cel mai bun, te atașai pur și simplu de el, era bun, blând.

În prima declarație, eu am spus că nici măcar nu m-am culcat cu Cocoș, dar mă culcasem. La a doua audiere, după ce m-a pus să jur pe Biblie că zic adevărul, prima întrebare a fost: te-ai culcat cu Bogdan Daniel Marinel, zis Cocoș?/ Da.

Cătălin Vizante m-a sunat de vreo trei ori și m-a rugat să-mi retrag plângerea, tot așa că îmi dă bani, două – cinci milioane. Și fetele cu care am stat în casă au încercat să mă convingă să mint la proces.

Cocoș a fost condamnat la 10 ani de închisoare, dar după câteva luni, a murit schingiuit în pușcărie.

Lăutaru Marinel și Vizante Cătălin au scăpat de închisoare! Au luat pedepse cu suspendare. Lăutaru și soția lui Cocoș trebuiau să îmi dea daune morale, dar n-am văzut niciun ban.

După ce-am scăpat din rețeaua lui Cocoș, eram traumatizată, nici în sat nu ieșeam. Nu m-a căutat nimeni de la Protecția Copilului, nu mi-a oferit nimeni sprijin psihologic. Eram spre sfârșitul clasei a X-a.

”Am fost violată de verișorul iubitului meu”

În același an, am fost violată chiar la mine în sat, la Dioști, de S., verișorul iubitului meu. Într-o seară, mă duceam la magazin și am trecut prin dreptul porții lui. M-a luat de păr, mi-a aruncat bicicleta peste gard și m-a băgat în casă. Au vrut să-l oprească maică-sa și bunică-sa, dar le-a zis: hai marș de aici, că vă omor și pe voi.

Mi-a dat două palme, un pumn în barbă, mi-a dat un crac de la blugi jos și o cizmă. Aveam geaca pe mine, gluga în cap, era iarnă. Un vecin a sunat la poliție, că l-a văzut pe ăsta când m-a tras în casă și și-a dat seama.

În timp ce mă viola, S. îmi tot zicea: cum i-am scos ochii la iapa ta și cum am băgat furca în ea, exact așa îți fac și ție: te tai, te fierb și te dau la câini.



Când aveam 7 ani, tati îi vânduse lui S. o iapă și iapa asta nu pleca de pe loc dacă în căruță nu erau și un bărbat, și o femeie.



Și din acest motiv, S. i-a scos ochii iepei cu furculița și a băgat furca în ea. Dup-aia a tranșat-o și a dat-o la câini.

Așa că eu îi spuneam: hai, te rog frumos, termină ce ai de terminat și lasă-mă să plec, promit că nu spun la nimeni.

”Polițistul m-a întrebat: «da ce, ție nu ți-a plăcut?»”

Și Poliția l-a prins pe ăsta în fapt și a bătut la fereastră. S. a stins becul, m-a prins lângă el și mi-a zis: spui că a fost totul de bunăvoie.

Dar eu le-am spus adevărul polițiștilor, iar unul dintre ei, Florescu, mi-a zis: da ce, ție nu ți-a plăcut?

Și apoi, când au venit tati și vărul meu la secție, după o oră, mi-a zis și de față cu tati: “da ce, ei nu i-a plăcut? Odată ce era cu el acolo, cum să nu-i placă?”.

Eu am spus la poliție: băi, cum să-mi placă mie de ăsta, când eu sunt gagica lui văru-său, M.?/ Care M.?/ M. al lui Porumbelu.

Taică-su lucra la primărie. Și polițistul s-a uitat cu o față la mine: cum tu, curvă, să stai cu ăla?

Cam la o săptămână-două după, părinții lui S. veneau în fiecare zi la tati și îi ziceau că îi dau 10 milioane dacă își retrage plângerea.

Tati era și pilit și ăștia l-au convins: oricum n-ai tu nici un avantaj, că oricum fi-miu nu intră la pușcărie, dar hai să-ți dau 10 milioane și-ți retragi plângerea. I-au dat 5 milioane și și-a retras plângerea. Eu eram minoră, n-aveam ce să fac.

M. era în Suedia când vărul lui m-a violat. A aflat când s-a întors în țară și l-a chemat pe S. la el, s-au îmbătat amândoi și M. i-a dat cu securea în mână. Vărul lui a stat trei luni cu mâna în ghips.

Exact în ziua când eu eram cu tati la secție să retragem plângerea, M. m-a sunat și mi-a zis să nu îmi retrag plângerea împotriva lui S., până nu și-o retrage și S. pe cea împotriva lui, pentru că l-a lovit cu securea. Dar eu deja renunțasem la plângere.

Și-apoi, S. i-a zis lui M.: dacă vrei să-mi retrag plângerea împotriva ta, mi-o dai s-o f… pe mă-ta și să filmez.

”Vreau ca vinovații să plătească”

Când am împlinit 18 ani, sora lui tati m-a luat în Italia, unde am lucrat la un hypermarket. Acolo l-am cunoscut pe soțul meu, cu care mi-am întemeiat o familie.

Ne-am întors în România, locuim departe de Caracal, și o vreme am fost vânzătoare la o fabrică de pâine, iar acum lucrez ca femeie de serviciu.

Mama lucrează în Germania, iar sora mea, în Anglia. Tata a murit la câteva luni după ce mascații au intrat în casa lui Cocoș.

Nu pot să uit prin ce-am trecut cât m-au ținut în acea casă. Vreau să se redeschidă cazul și să plătească cel care m-a dat pe mâna lor și cel care m-a bătut când am încercat să scap.

Pentru că dacă nu-și primește dreptate de la poliție, fiecare își face dreptate cu mâna lui.

(*Numele fetelor traficate au fost schimbate, pentru a le proteja identitatea.)



