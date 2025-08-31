Câte două pe fiecare sens

Patru camere de supraveghere au fost montate, zilele trecute, de Poliția Română pe podul suspendat Brăila-Tulcea, câte două pe fiecare sens, potrivit televiziunii Digi 24. Printre altele, acestea identifică din mers numărul de înmatriculare, persoanele din autoturism, dar și viteza de deplasare a mașinii.

Limita de viteză pe pod este de 80 km/h. Această măsură nu este însă pe placul șoferilor, care spun că oricum pe pod se circulă cu viteză redusă, deoarece majoritatea admiră peisajul.

Oamenii spun că amplasarea unor cântare care să verifice greutatea mașinilor de mare tonaj ar fi fost mult mai potrivită. Ei cred că mașinile de tonaj greu, încărcate peste limită, ar fi de vină pentru deteriorarea asfaltului podului de la Brăila, care s-a stricat de-a lungul timpului de mai multe ori.

Podul suspendat de la Brăila va fi expertizat tehnic, după ce apa a țâșnit prin găuri forate în asfalt

La începutul lui august, la doar o lună de la deschiderea completă a circulației, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a cerut o expertiză tehnică a podului suspendat de la Brăila, după ce prin găurile forate în asfalt a țâșnit apa, relatează Agerpres.

Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al CNAIR a explicat că în contextul reasfaltării podului peste Dunăre, în noul strat de asfalt au fost realizate în jur de 10 găuri tehnice de control. Acestea au avut rolul de verificare a grosimii stratului aplicat.

Practic, prin aceste puncte de control specialiștii s-au asigurat că stratul asfaltic este turnat uniform, conform specificațiilor tehnice prevăzute în proiect. În interiorul acestor orificii a fost observată de curând existența apei – un fenomen neobișnuit, mai ales în lipsa unor precipitații recente.

Din acest motiv, CNAIR i-a solicitat constructorului, care răspunde de lucrare pe durata garanției, să efectueze o expertiză tehnică completă, pentru a stabili sursa exactă a prezenței apei și a identifica soluțiile eficiente și cât mai puțin invazive pentru remedierea situației.







